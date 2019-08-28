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6 نصائح مهمة عشان صحة جهازك المناعي

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:00 ص
6 نصائح مهمة عشان صحة جهازك المناعي صحة الجسم -صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الجهاز المناعى هو المسئول عن حماية الجسم من الأمراض والأوبئة، وحال حدوث أى خلل به تزيد فرص الإصابة بالأمراض والعدوى، لذلك يقدم موقعmedicalnewstoday   بعض النصائح المهمة للحفاظ على صحة الجهاز المناعى وهى:

1: ينصح بالاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض والعدوى وخصوصًا الخضراوات والفواكه.

الجهاز المناعى
الجهاز المناعى

 

2: المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن ممارسة التمارين الرياضية تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالأمراض.

3: النوم بعدد ساعات كافية لا تقل عن 8 ساعات فى اليوم فالنوم الجيد يحد من خطر الإصابة بالامراض ويساعد على الاسترخاء والهدوء.

4: الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار وذلك للوقاية من الامراض والحفاظ على صحة الجهاز المناعى.

5: تجنب التدخين أو تناول المشروبات الكحولية حيث إنها تؤثر على صحة الجهاز المناعى وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

6: تجنب التوتر والقلق الشديد والتحلى بالصبر والاسترخاء والبعد عن الضغط العصبى.


الجهاز المناعى

صحة الجسم

امراض

الصحة

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