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6 علامات تشير لمعاناة طفلك من اضطرابات النوم.. منها الكوابيس

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:00 م
6 علامات تشير لمعاناة طفلك من اضطرابات النوم.. منها الكوابيس اضطراب النوم عند الأطفال
كتبت إيناس البنا

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قد يصعب تحديد اضطرابات النوم إذا لم تلاحظ الأنماط التى تصاحبها عن قرب، والتى قد تكون مشكلة في النوم، أو الاستيقاظ في منتصف الليل، وما إلى ذلك.

وفقاً للدراسات، يعاني 30٪ من الأطفال من اضطرابات النوم، مما يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة لك للبحث عن هذه العلامات في طفلك والتي تشير إلى اضطراب النوم عند الأطفال كما عرضها موقع " stanfordhealthcare".

            

1. الإفراط في النوم خلال النهار

 

النعاس المفرط خلال النهار هو أحد الأعراض الشائعة لاضطرابات النوم، على الرغم من أن هذا الأمر على ما يرام في بعض الأحيان وقد يحدث بسبب التعب ولكن إذا رأيت طفلك في وضع النعاس بشكل متكرر يجب الانتباه.

 

2. الكوابيس
 

مثلما تصيبك الكوابيس تصيب الأطفال أيضًا،  فقد يستيقظ طفلك فجأة مرعوبًا وخائفًا وقد لا يتمكن من العودة إلى النوم بعد ذلك، الكوابيس العرضية عند الأطفال شائعة ولكن إذا أصبحت متكررة، فقد يكون ذلك علامة على اضطراب النوم.


 

3. الأرق
 

إذا وجد طفلك صعوبة في النوم، فقد يكون سببها الأرق لذلك إذا رأيت طفلك يستيقظ لساعات طويلة، فتحدث معهم واسألهم إن كان هناك أي شيء يزعجهم.

اضطراب النوم عند الأطفال
اضطراب النوم عند الأطفال

 

4. الشخير
 

انسداد فى الرئتين قد يسبب الشخير الذى ليس بالضرورة أن يكون ضارًا، ولكنه قد يؤدى إلى اضطراب النوم، أو احتقان الأنف، أو عدوى الجهاز التنفسي، أو التهاب اللوزتين الموسع.

 

5. التبول اللاإرادي
 

التبول اللاإرادي مشكلة شائعة مع الأطفال دون سن 5 سنوات وهي ليست مشكلة خطيرة، ولكن إذا كان طفلك يبلل السرير لأكثر من 3-4 مرات في الأسبوع، فقد يشير ذلك إلى اضطراب النوم.

 

6. المشي أثناء النوم
 

إذا رأيت طفلك يمشي في منتصف الليل نائم فيجب عليك التحقق من الأمر، خاصة إذا تكرر كثيرًا ، فيجب عليك استشارة طبيب الأطفال.

 


اضطرابات النوم

الارق

كوابيس مرعبة

التبول اللاإرادى

الشخير

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