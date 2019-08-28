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5 أرقام مرتبطة بمحاكمة قيادات الإخوان بـ"قضية التخابر" بعد مد أجل الحكم

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:07 م
5 أرقام مرتبطة بمحاكمة قيادات الإخوان بـ"قضية التخابر" بعد مد أجل الحكم المستشار محمد شيرين فهمى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع حماس"، بعد مد القضية لجلسة 11 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وتوجد أرقام مرتبطة بالقضية
 
1 ـ الرقم "24"، ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم بالدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أبرزهم بديع والشاطر، حجازى والبتاجى.
 
2 ـ الرقم "52"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى.
 
3 ـ الرقم "11"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.
 
4 ـ الرقم "36"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى كلها.
 
5 ـ الرقم "12"، ويشير لعدد المتهمين الهاربين فى الدعوى وفى مقدمتهم محمود عزت القائم بأعمال المرشد والذى حصل على حكما غيابيا بالإعدام فى يونيه من عام 2015، فى المحاكمة الأولى.
 
 
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
 
 

التخابر مع حماس

محاكمة المتهمين بالتخابر مع حماس

جنايات القاهرة

محاكمة قيادات الاخوان بالتخابر

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