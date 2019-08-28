36 ألف جنيه راتب العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة

كتب عبد الحليم سالم

نشرت الوقائع المصرية اليوم قرار 25 لسنة 2019 الصادر من القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة .

القرار خاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للسياحة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وتضمن تعيين الدكتورة عادلة عبد السلام رئيس مجلس إدارة غير متفرع براتب مقطوع 15 ألف جنيه.

وتعيين سامح سعد العضو المنتدب براتب مقطوع 36 ألف جنيه .

كما تضمن تعيين سمير حنفى نصار عضو منتدب للشؤن الإدارية والموارد البشرية براتب مقطوع 25 ألف جنيه مع استمرار صرف المكافآت وبدلات الانتقالات المعمول بها.