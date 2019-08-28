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3 ملاعب لكرة اليد بالدقهلية وفريقان يشاركان فى دورى المحترفين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:30 ص
3 ملاعب لكرة اليد بالدقهلية وفريقان يشاركان فى دورى المحترفين كرة اليد بالدقهلية
فريق المحافظات

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أكد الدكتور محمد رمضان وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية للرياضة، أن المحافظة بها ثلاثة ملاعب لكرة اليد، بينهم ملعب واحد فقط يستضيف دورى المحترفين، والذى يشارك فيه فرقتان فقط من الدقهلية وهى فريق نادى الحوار، ونادى جزيرة الورد.

وأوضح أن الملعب الرسمى لكل الفرق بالمحافظة، هو ملعب الصالة المغطاة باستاد المنصورة، مضيفا أن هناك بعض المعوقات التى تواجه فرق اليد وهى ارتفاع رسوم اشتراك الأندية فى الاتحاد، ويصل اشتراك الفريق الواحد فى الاتحاد 200 ألف جنيه، وهو يرقم كبير جدا بالنسبة للأندية بالأقاليم، وهو ما دفع إلى خروج عدد كبير من الفرق والأندية المسجلة والتى كانت بدأت بممارسة اللعبة.

وتابع رمضان أن ارتفاع اشتراك التسجيل وخروج الأندية من الاتحاد، أضاع مواهب كثيرة موجودة بالأقاليم، وادى إلى تراجع الكشافين فى البحث عن مواهب فى القرى، وهو إهدار بطاقات شباب، تريد الاشتراك فى اللعبة.

وأكد الدكتور محمد الخميسى مدير عام الأنشطة الرياضية بنادى الحوار، أن النادى به قاعدة ناشئين كبيرة تصل إلى 400 لاعب ناشئ فى كرة اليد، والنادى يلعب فى دورى المحترفين منذ ثلاثة سنوات، ويتم الاستعانة بلاعبى النادى فى المنتخب، كما أن فرقة 2002 حصلت على المركز الرابع فى مسابقة كأس مصر.

وقال طارق عبد الهادى رئيس مجلس إدارة نادى جزيرة الورد: إن النادى صعد لدورى المحترفين لأول مرة فى تاريخ المحافظة ليلحق بنادى الحوار، وذلك بعد تصدر مجموعته وحصول الفريق على العلامة الكاملة، بعد مجهود كبير من النادى واللاعيبة والجهاز الفنى.

 

ملاعب لكرة اليد بالدقهلية (1)
 
ملاعب لكرة اليد بالدقهلية (2)
 
ملاعب لكرة اليد بالدقهلية (3)
 
ملاعب لكرة اليد بالدقهلية (4)
 
ملاعب لكرة اليد بالدقهلية (5)
 
ملاعب لكرة اليد بالدقهلية (6)
 
ملاعب لكرة اليد بالدقهلية (7)
 

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