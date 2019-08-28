3 سائقين يستدرجون صديقهم للاعتداء عليه جنسيا ويفضحونه على "الفيس" بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

استدرج 3 سائقين توك توك، صديقهم عقب الانتهاء من عملهم، إلى قطعة أرض مهجورة بأوسيم، خالية من المارة، واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابته بعدة جروح، محاولين الاعتداء عليه جنسيا، ولفشلهم فى ارتكاب الجريمة، سجلوا مقطع فيديو للمجني عليه، عقب نزع ملابسه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

أثناء متابعة المقدم مجدي موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم لعمله، بديوان المركز، حضرت إليه ربة منزل وبصحبتها ابنها البالغ من العمر 15 سنة، يعمل سائق توك توك، وذكرت أن ابنها وقع ضحية لثلاثين من أصدقائه، استدرجوه وحاولوا الاعتداء عليه جنسيا، واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، ثم سجلوا له مقطع فيديو عقب نزع ملابسه، ونشروا الفيديوا عبر الحساب الخاص لأحدهم بموقع فيسبوك.

تحريات الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز شرطة أوسيم، كشفت عن التفاصيل الكاملة لارتكاب الجريمة، فتبين أن المجني عليه عقب انتهاء عمله عرض عليه المتهمون الثلاثة، الذين تربطهم به علاقة صداقة، التوجه لشراء أطعمة، واستقلوا توك توك بصحبته، إلا أنهم استدرجوه لقطعة أرض مهجورة، وأشهروا الأسلحة البيضاء بوجهه، ونزعوا عنه ملابسه، محاولين الاعتداء عليه جنسيا.

وتوصلت التحريات أن الجناة اعتدوا على المجني عليه، لمحاولته مقاومتهم، مما أسفر عن إصابته بعدة جروح، ثم سجل له أحدهم مقطع فيديوا عقب نزع الملابس عنه، وتركوه وفروا هاربين، ثم نشر أحدهم مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبإعداد عدة أكمنة للمتهمين، تمكن المقدم مجدي موسى، والرائد وليد كمال من القبض عليهم، قبل مرور 24 ساعة على تحرير المحضر، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث الجنائية، بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والاعتداء على الضحية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.