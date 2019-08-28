​وظائف خالية بجامعة مدينة السادات فى المنوفية .. تعرف عليها

المنوفية – محمد فتحى

أعلن المركز الجامعى للتطوير المهنى التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة السادات، والذى تم افتتاحه فى 25 نوفمبر 2018 بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن عدد من الوظائف الخالية المطلوبة لاستكمال هيئة العاملين بالمركز، وذلك فى إطار حرص المركز على تقديم كافة الخدمات اللازمة لتنمية مهارات طلاب جامعة مدينة السادات وتخطيط مسارهم المهنى للالتحاق بسوق العمل، وينسق المركز أيضا مع مجتمع الشركات والأعمال لتوفير فرص تدريبية ومهنية​.

والوظائف المطلوبة :​

مسئول التعيين وعلاقات صاحب العمل : ​

المهام الأساسية للوظيفة :​

* مراسلة وإجراء زيارات للشركات لطلب دورات تدريبية وفرص عمل .​

*التنسيق والإشراف اليومى على إدارة برنامج خدمات التعيين لخلق فرص عمل للطلاب .​

* تقديم المشورة لأصحاب العمل حول خدمات تعیین وإرسال الطلاب إلى أصحاب العمل .​

* تطوير العلاقات مع الشركات ومجتمع الأعمال وإشراكهم فى عملية التخطيط الوظيفى للطلاب .​

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شروط التقدم للوظيفة :​

* أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس ويفضل فى مجال ذى صلة ويفضل أن يكون حاصلا على درجة الماجستير .​

* يفضل وجود خبرة سابقة فى تنظيم الفعاليات والأحداث .​

* لديه خبرة مهنية فى التطوير الوظيفى، أو الموارد البشرية، أو تنمية وتدريب الشباب . ​

* يفضل وجود خبرة سابقة بشأن خدمة المجتمع . ​

* تحدث اللغة العربية والإنجليزية وكتابتهما بطلاقة .​

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* أخصائى التطوير الوظيفى: ​

المهام الأساسية للوظيفة :​

* تقديم المشورة المهنية الفردية والجماعية للطلاب .​

*تخطيط وإجراء ورش عمل حول التطوير الوظيفي. و العمل مع منظمات الطلبة لخدمة الطلاب من أجل تلبية احتياجات التطوير الوظيفى لديهم .​

*إرشاد وتقديم المشورة للطلاب فيما يتعلق باستراتيجيات البحث عن وظيفة وتنمية مهارات عملية البحث متضمنة السيرة الذاتية وأساليب إجراء المقابلات .​

*عمل نقد السير الذاتية ومحاكاة المقابلات الشخصية للطلاب .​

* إعداد فعاليات للتوظيف بالتعاون مع موظف التعيين و علاقات أصحاب العمل .​

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شروط التقدم للوظيفة :​

*أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس ويفضل فى مجال ذو صلة. و يفضل * أن يكون حاصلا عل درجة الماجستير .​

*لديه خبرة مهنية فى التطوير الوظيفي، أو الموارد البشرية، أو تنمية وتدريب الشباب .​

*يفضل وجود خبرة سابقة بشأن خدمة المجتمع . ​

*تحدث اللغة العربية والإنجليزية وكتابتهما بطلاقة .​

*اهتمام حقیقی بمساعدة الآخرين و رغبة فى التعلم ولديه دافع ذاتی و قدرة على اتخاذ ​

*المبادرة والعمل ضمن مجموعات .​

*مستمع جيد ولديه مهارات تواصل .​

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وعلى راغبى التقدم لشغل تلك الوظائف تقديم الطلب شخصيا باسم الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة بمقر المركز الجامعى للتطوير المهني- مركز الخدمة العامة بالمنطقة الأولى، على أن يرفق بالطلب السيرة الذاتية والمستندات الداعمة​.

مدة الإعلان أسبوع من تاريخ الإعلان ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد او السابقة على الإعلان .

وفى سياق منفصل، بدأت الإدارة الطبية برئاسة الدكتور محمود عبدالحليم فى إجراء الكشف الطبى على الطلاب المستجدين والمرشحين للقبول بكليات "التربية الرياضية، التربية عام، التجارة" للعام الجامعى 2019/2020 بجامعة مدينة السادات.​

ويجرى الكشف بمقر العيادات الشاملة قلب؛ رمد؛ صدر؛ باطنة وتحليل سكر وفيروس سيى.

كما يتم عمل كروت 100 مليون صحة وتسليمها للطالب بالتعاون مع وزارة الصحة.