​تعرف على خطة تطوير مسجد الحسين والساحة والمنطقة المجاورة × 25 معلومة

كتب – إسماعيل رفعت

انطلقت إشارة البدء فى تطوير منطقة الحسين التاريخية، ومسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه بالقاهرة، وساحة المشهد الحسينى، والشوارع المؤدية للمسجد.



ويستعرض اليوم السابع فى النقاط التالية أهم معالم هذه الخطة.

1 - ​ي​شمل ​ترميم الأجزاء المتهالكة والعمل على توسعة ساحته ​وتوسعة المساحات الداخلية للمُصلى​ لاستيعاب أعداد كبيرة من المصلين​.

​2 - تستهدف ​الحفاظ فى الوقت نفسه على المظهر الجمالى والزخرفى لمبنى المسجد.

​3 - ​الفكرة التصميمية للساحة الخاصة بالمسجد قائمة على وجود ساحة خارجية مركزية مغطاة للصلاة​.

​4 - ​توجيه كل العناصر الممكنة من ممرات الحركة الخاصة بالمشاة والمناطق الخضراء ووسائل الحركة الرأسية إلى اتجاه القبلة​.

​5 - ​توفير ساحات أمام المداخل الخاصة بحرم المسجد من أجل تسهيل عملية الدخول والخروج.

​6 - ​يشمل ثلاثة أماكن للصلاة داخل المسجد وساحة خارجية (سطحي) وساحة خارجية (بدروم) بحيث يصل عدد المصلين من الرجال إلى 6 آلاف ​7 - ​مُصلٍ من الرجال​ و1450 من النساء فى حالة استخدام كامل مسطح البدروم​.

​8 - ​يشمل البدروم في الساحة الخارجية أماكن للوضوء مع إنشاء عدد من المظلات فى هذه الساحة.

​9 - ​سيتم إضافة عناصر معمارية داخلية وعناصر أخرى زخرفية مع تزويد المسجد بأنظمة إضاءة جديدة خارجية وداخلية وأنظمة تكييف مركزى.

10 - ​أنظمة أخرى لمكافحة الحرائق مع توفير مقاعد مخصصة لكبار السن من المصلين وإقامة تجاويف خاصة بوضع المصاحف داخل المسجد.

11 - ​إقامة تدعيم إنشائي وحقن الحوائط والأساسات وتدعيم الأسقف على أن تشمل عمليات الترميم الواجهات الحجرية وترميم المآذن والقبة بجميع مكوناتها الزخرفية وترميم النجف الأثري​ والأعمدة الرخامية مع ترميم الأسقف الخشبية.

​12 - ​يشمل العمل أعمال التطوير لمُلحقات المسجد والتي تشمل مقام الإمام الحسين وغرفة الاجتماعات ومكتب وغرفة إقامة إمام المسجد​.

​13 - ​تطوير مسار الزيارات للمقام بالنسبة للرجال والسيدات بحيث يتم تسهيل الحركة وعدم حدوث تكدس أمام وداخل المقام.

14 - ​​ترميم ​الأجزاء المعمارية المتهالكة ونُظم الإنارة الداخلية وأماكن الوضوء وكذا الساحة الخارجية للمسجد بوضعها الحالي​.

​15 - الهدف استعادة القاهرة رونقها وتنتعش مكانتها كإحدى أهم مدن العالم الإسلامي وهو ما تعمل الدولة عليه في الوقت الراهن لاسيما في ضوء العائد السياحيّ المتوقع بعد اكتمال عمليات التطوير الجاري تنفيذها.

16 - ​دراسة التطوير بدأت منذ عامين وتم استشارة مكتب الاستشارات الهندسية للمقاولين العرب​.

​17 - ​تم عمل مجسات للأرض فى محيط المسجد لقياس متوى وحال المياه الجوفية.

​18 - ​تشمل مقترح وضع دورات مياه المسجد تحت الأرض لتقليل الزحام والحفاظ الشكل العام.

​19 - ​تخصيص خدمات للمسجد ونظافة على غرار الحرمين الشريفين.

​20 - ​مجموعة من رجال الأعمال طلبوا المشاركة ​ورفض الطلب لأن العمل سيشمل منطقة الأزهر والعتبة​.

​21 -​ تتولى الهيئة الهندسية عملية التطوير.

​22 - ​يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد والمنطقة المحيطة به​.

​23 - المخطط المقترح يأتي ليتكامل مع خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الحكومة في عدة مناطق بالقاهرة التاريخية​.

​24 - ​ا​لتطوير يتواكب مع تطوير​ سور مجرى العيون ومنطقة الفسطاط وشارع المعز ومنطقة العتبة والقاهرة الخديوية.

​25 - ​الحكومة ​تستهدف ​أن تعيد للمسجد رونقه وبهائه باعتباره مبنى أثرياً فريداً يشهد على حقب تاريخية مهمة في العصور الماضية من تاريخ مصر​.