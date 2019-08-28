ولي عهد دبي يتذكر الشيخ زايد فى يوم المرأة الإماراتية وينشر مقولة له

نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على اسنتجرام، مقطع فيديو يهنئ من خلاله المرأة الإماراتية، بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية اليوم الأربعاء، مذكرا بمقولة للشيخ زايد عن المرأة.
وبحسب صحيفة البيان، كتب ولى عهد دبى مقولة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "إنَ المرأة نصف المجتمع وهي ربة البيت، ولا ينبغي لدولة تبني نفسها أن تُبقي المرأة غارقة في ظلام الجهل أسيرة لأغلال القهر.."
فيديو نشره #حمدان_بن_محمد على حسابه الرسمي في إنستغرام بمناسبة #يوم_المرأة_الإماراتية يضم مقولة شهيرة للمغفور له بإذن الله #الشيخ_زايد:— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 28, 2019
"إنَ المرأة نصف المجتمع وهي ربة البيت، ولا ينبغي لدولة تبني نفسها أن تُبقي المرأة غارقة في ظلام الجهل أسيرة لأغلال القهر.."@HamdanMohammed pic.twitter.com/g8P74IPK4H
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