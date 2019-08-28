وزير الخارجية العراقى يبحث مع نظيره الأردنى سبل تعزيز التعاون الثنائي

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بحث وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم، هاتفيا، مع نظيره الأردنى أيمن الصفدي، سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأربعاء، أن الوزيرين استعرضا تطورات مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران، أهمية تعزيز آليات التضامن والعمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التى تشهدها المنطقة، والدفع بالحلول السياسية التى من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار.