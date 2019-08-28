وزارة التخطيط: بدء المرحلة الثانية من المجموعة الأولى لمنحة دبلومة الإدارة العامة بلندن

كتبت هبة حسام

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن بدء المرحلة الثانية للدفعة الأولى لمنحة دبلومة الإدارة العامة والتى تتم حاليًا بجامعة كينجز كوليدج بلندن، وذلك تزامنًا مع بدء المرحلة الأولى من الدفعة الثانية لذات البرنامج فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة لعدد من موظفى الوزارات والهيئات بالجهاز الإداري للدولة.

وفى هذ الإطار قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن البرنامج يتم في ضوء بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع الجامعتين الأمريكية بالقاهرة وكينجز بلندن في إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بهدف إعداد قادة المستقبل تمهيدًا للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.



وأشارت التخطيط إلي أن الاهتمام بهذا البرنامج يأتى ضمن مجموعة من البرامج المستهدفة للقيادات الوسطي في إطار منظومة متكاملة لبناء وتنمية القدرات، وفى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 بالاستثمار فى العنصر البشري، موضحة أنه من المستهدف مد برنامج التدريب علي مستوي المحافظات حيث تم توجيه دعوة للجامعات المختلفة للمشاركة لتحقيق أقصى استفادة من الناحية التعليمية والتدريبية.

يُشار إلى أن البرنامج النموذجى ينقسم إلى ثلاث مراحل تنفذ خلال ثلاثة أشهر، حيث تقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتنفيذ المرحلتين الأولى والثالثة حيث يتلقى المشاركون في المرحلة الأولي تدريب مكثف على مجموعة من الموضوعات والمهارات تتضمن دراسة أساسيات السياسات العامة للدولة، ومشاركة أصحاب المصالح، والإدارة الاستراتيجية فى المجال الحكومى، بالإضافة إلى مهارات الإبداع وآليات التقييم والمتابعة، كما تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة التدريب على موضوعات الحوكمة، ومهارات التواصل الفعال، ومهارات القيادة الناجحة والإصلاح المؤسسى.

أما المرحلة الثانية التى يشارك بها المتدربون حاليًا فتشهد قيام جامعة كينجز بلندن بتدريب مكثف على موضوعات مقارنة وتقييم النظم الحكومية المختلفة، وعصر الميكنة وتطوير الحكومات، وإدارة المصالح والقطاعات العامة، وكذلك التدريب على مهارات اتخاذ القرار، كما ستقوم الجامعة فى هذه المرحلة بإعداد زيارات ميدانية للمتدربين لهيئات حكومية مختلفة للتعرف على نظم الإدارة الناجحة المتبعة بها.