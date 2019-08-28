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واشنطن بوست: الصين تعلمت التعامل مع ترامب بعد مرور عام على الحرب التجارية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:02 م
واشنطن بوست: الصين تعلمت التعامل مع ترامب بعد مرور عام على الحرب التجارية دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه بعد مضى أكثر من عام على النزاع التجارى العميق بين بكين وواشنطن، يقول المسئولون والمحللون الصينيون إنهم أصبحوا يعرفون كيفية التعامل مع ترامب، ولم تعد مبادرته غير المتوقعة تزعجهم.

 

 وقال وانج هويو، رئيس مركز الصين والعولمة والمستشار للحكومة الصينية، إن هناك الكثير من الإرهاق بسبب فن الصفقة الخاص ترامب. ففى بيونيس إيرس وأوساكا وشنغهاى، حيث عقدت الجلسات التفاوضية التجارية، كان الأمر أشبه بالسفينة الدوارة، حيث يقول شىئ ما فى يوم،  ثم يفاجئ العالم بأمر جديد فى اليوم التالى". وأضاف أنهم كلما تعاملوا معه أكثر كلما اكتشفوه.

 

 فخلال قمة السبع التى عقدت فى فرنسا هذا الأسبوع تجاهل ترامب الشكاوى التى تفيد بأن عادته فى التحول بين الحديث الصارم وضجيج البائع قد أضر بالاقتصاد العالمى. قال للصحفيين يوم الاثنين، إن هذه هى الطريقة التى يتفاوض بها، مشيرا إلى أنها كانت تؤدى بلاء حسنا له على مدار السنوات، وتؤدى بلاء حسنا للبلاد أيضا، إلا أنها برغم ذلك لم تسفر عن صفقة يمكن أن تلزم الصين بالتغيرات الهيكلية فى اقتصادها الذى تقوده الدولة، والتى كانت الإدارة الأمريكية تحاول التوصل إليها على مدار أكثر من عام.

 

وأوضحت واشنطن بوست، أن زعم ترامب بأن له اليد العليا على طاولة المفاوضات لم يقنع الصينيين على ما يبدو. وقال أرثر كروبر، المدير الإدارى فى شركة Gavekal Dragonomics الاستشارية فى بكين، إنهم قرروا أن ترامب رجل متردد لا يستطيع أن يكتشف ما يريده، ويشعر بالفزع كل مرة تهبط فيه البورصة أو يتهمه شخص ما بأنه ليس قويا. وتابع قائلا إنه على الرغم من وجود مشكلات فى الصين، فإنهم يعتقدون أن اقتصادهم تحت السيطرة، أكثر مما يعتقد ترامب، ويعتقدون أنه، أى الرئيس الأمريكى، أكثر عرضة لتباطؤ اقتصادى وأنهم قادرون على انتظاره.


دونالد ترامب

الصين

الحرب التجارية

مفاوضات الحرب التجارية

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