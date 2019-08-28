سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتفتح "مكتبا دبلوماسيا"

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:54 م
هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتفتح "مكتبا دبلوماسيا" خوان أورلاندو ايرنانديز رئيس هندوراس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت حكومة هندوراس، أن الرئيس خوان أورلاندو ايرنانديز، سيقوم الجمعة المقبلة، بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح مكتب دبلوماسى فى القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة للدولة العبرية.

وقال رئيس هندوراس، وفقا لوكالات أنباء عالمية: "فى نظرى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل"، موضحا أن المكتب الدبلوماسى، هو امتداد لسفارة بلاده الواقعة فى تل أبيب.

وذكرت وزارة خارجية هندوراس فى بيان، أن إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس فى اقتراح، يجرى حاليا تحليله فى الأجواء الدولية والوطنية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، نقلت سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس فى 14 مايو 2018، منفذة بذلك وعدا قطعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأثارت هذه الخطوة غضب الفلسطينيين الذين يعتبرون القدس الشرقية التى احتلتها اسرائيل فى 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

 


هندوراس

رئيس هندوراس

تل ابيب

القدس

القدس المحتلة

اسرائيل

فلسطين المحتلة

امريكا

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس النواب الأردنى يوصى الحكومة بطرد سفير إسرائيل وسحب سفيرهم من تل أبيب

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:56 م

مخاوف فلسطينية من تأييد أمريكى للاستيطان الإسرائيلى فى الضفة والقدس المحتلة قبل انتخابات الكنيست.. تل أبيب توافق على بناء 640 وحدة استيطانية جديدة.. والليكود يداعب الناخب الإسرائيلى بعد تراجع شعبية نتنياهو

السبت، 17 أغسطس 2019 11:03 م

سارة نتنياهو تحكم إسرائيل من خلف الكواليس..تلفزيون تل أبيب يكشف : زوجة رئيس الوزراء تدخلت فى تعيين مسئوليين كبار بالخارجية..ورشحت رئيس الموساد لتولى منصبه الحالى..ومكتب نتنياهو ينفى

الأحد، 14 يوليه 2019 08:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة