هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتفتح "مكتبا دبلوماسيا"

وكالات

أعلنت حكومة هندوراس، أن الرئيس خوان أورلاندو ايرنانديز، سيقوم الجمعة المقبلة، بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح مكتب دبلوماسى فى القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة للدولة العبرية.

وقال رئيس هندوراس، وفقا لوكالات أنباء عالمية: "فى نظرى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل"، موضحا أن المكتب الدبلوماسى، هو امتداد لسفارة بلاده الواقعة فى تل أبيب.

وذكرت وزارة خارجية هندوراس فى بيان، أن إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس فى اقتراح، يجرى حاليا تحليله فى الأجواء الدولية والوطنية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، نقلت سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس فى 14 مايو 2018، منفذة بذلك وعدا قطعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأثارت هذه الخطوة غضب الفلسطينيين الذين يعتبرون القدس الشرقية التى احتلتها اسرائيل فى 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.