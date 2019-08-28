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هل يمكن أن يسبب فقر الدم كدمات على البشرة وتغير لون الجلد

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:26 ص
هل يمكن أن يسبب فقر الدم كدمات على البشرة وتغير لون الجلد فقر الدم - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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فقر الدم هو حالة صحية تتميز بنقص خلايا الدم الحمراء الطبيعية التى تنتج الصباغ الحامل للأكسجين، الهيموجلوبين، وتعد أبزر 3 أسباب رئيسية لفقر الدم هى فقدان الدم وعدم كفاية توليد خلايا الدم الحمراء وتدمير خلايا الدم الحمراء بشكل سريع.

خلايا الدم الحمراء هى واحدة من ثلاثة أنواع متخصصة من الخلايا الموجودة فى الدم، هذه الخلايا وفقا لموقع " WebMD" تنتج الهيموجلوبين الذي يتكون أساسا من الحديد وفيتامين B12 وحمض الفوليك، ويتم تداول الأكسجين الأساسى فى جميع أنحاء الجسم من خلال آلية ربط الأكسجين بجزيء الهيموجلوبين، ويظهر التعب وهو أحد الأعراض الشائعة لفقر الدم، عندما لا تتلقى الأعضاء كمية كافية من الأكسجين.

كدمات على الجلد
كدمات على الجلد

فقدان الدم هو السبب الرئيسى لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والذى قد ينجم عن دورات الحيض الثقيلة، القروح المفتوحة أو الأورام الخبيثة، فقر الدم اللاتنسجى هو الحالة التى قد تكون وراثية أو مكتسبًا، يمنع إنتاج خلايا الدم الحمراء فى النخاع العظمى.

سوء التغذية والاختلالات الهرمونية والحمل وأمراض الكلى والسرطانات قد تؤدى أيضًا إلى نقص إنتاج خلايا الدم الحمراء وتؤدى إلى فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات والاضطرابات المزمنة بفقر الدم.

وتعد الكدمات أحد أعراض فقر الدم اللاتنسجي، ويحدث هذا المرض عندما يكون هناك عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية فى الدم.

والكدمات تحدث نتيجة وجود كسر فى الأوعية الدموية تحت الجلد، حيث يحبس الدم عندما حدوث صدمة، هنا يأتى دور وظيفة الصفائح الدموية فى وقف النزيف من الأوعية الدموية، حيث تلتحم الصفائح الدموية معًا لإغلاق الجروح، فإذا كان الدم يحتوى على عدد أقل من الصفائح الدموية بسبب فقر الدم، فمن الصعب على الجسم وقف النزيف وبالتالى تتشكل الكدمة على الجلد.


فقر الدم

فقدان الدم

نزيف

كدمات على الجلد

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