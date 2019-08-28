هدوء نسبى للدولار أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات اليوم

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شهدت أسعار الدولار هدوءا نسبيا خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر.. وتراجع الدولار أكثر من جنيه و35 قرشا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، فقد استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي ليسجل 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد تراجع سعر الدولار بمقدار قرش واحد ليسجل 16.53 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.