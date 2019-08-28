سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هدوء نسبى للدولار أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات اليوم

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:25 م
هدوء نسبى للدولار أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات اليوم دولار
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أسعار الدولار هدوءا نسبيا خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر.. وتراجع الدولار أكثر من جنيه و35 قرشا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، فقد استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي ليسجل 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد تراجع سعر الدولار بمقدار قرش واحد ليسجل 16.53 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.


اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-8-2019

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:05 ص

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-8-2019

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:01 ص

سعر الدولار اليوم الاثنين 26-8-2019

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:19 ص

سعر الدولار اليوم الأحد 25-8-2019

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:26 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة