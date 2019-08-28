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نقابة المعلمين تخاطب وزارة التعليم بشأن صرف رصيد إجازات أعضائها

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:03 م
نقابة المعلمين تخاطب وزارة التعليم بشأن صرف رصيد إجازات أعضائها مجلس نقابة المعلمين
كتبت آية دعبس

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قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين فى اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، مخاطبة الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين؛ بخصوص صرف رصيد الاجازات الاعتيادية، بدون اللجوء إلى القضاء تسهيلاً وتيسيراً للمعلمين وتوفيراً للجهد والنفقات.

ووافقت هيئة المكتب خلال اجتماعها، على الطلب المقدم من اللجنتين النقابتين بالرحمانية وكوم حمادة، بشأن إصلاح وترميم وتجديد نوادى المعلمين بكلتا اللجنتين، لتقديم خدمة أفضل لأعضائهما؛ كما تمت الموافقة على تكليف شركة متخصصة لصيانة الأجهزة الخاصة بمستشفى المعلمين للوقوف على حالة تلك الأجهزة.

كما قررت هيئة المكتب تكليف لجنة برئاسة إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة، بجرد العهدة واستلامها من مستأجر الشاطئ بنادى المعلمين بالإسكندرية لانتهاء العقد بينه وبين النقابة نهاية الشهر الجاري.

وناقشت هيئة المكتب الاستعدادات والترتيبات اللازمة بالمؤتمر المقرر تنظيمه السبت المقبل، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، لمناقشة عدد من القضايا النقابية والتعليمية بحضور رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية.

 
 

نقابة المعلمين

اجازات المعلمين

وزارة التعليم

نقيب المعلمين

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