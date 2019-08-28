سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:37 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ناميبيا تدرس الانسحاب من اتفاقية للتجارة فى أنواع الحيوانات المعرضة للانقراض

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:00 ص
ناميبيا تدرس الانسحاب من اتفاقية للتجارة فى أنواع الحيوانات المعرضة للانقراض وحيد القرن
وكالات أنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تدرس ناميبيا الانسحاب من القواعد المنظمة للتجارة العالمية فى الأنواع المعرضة لخطر الانقراض، بعد أن صوتت دول الأسبوع الماضى بالموافقة على رفض مقترحات بتخفيف القيود المفروضة على صيد وتصدير وحيد القرن الأبيض بناميبيا، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

 

ويوجد فى ناميبيا ثانى أكبر عدد من حيوانات وحيد القرن الأبيض بعد جنوب أفريقيا، وتريد ناميبيا السماح بقدر أكبر من عمليات الصيد لوحيد القرن، وتصدير الحيوانات الحية، قائلة: إن الأموال ستساعدها على حماية الأنواع المعرضة لخطر الانقراض.

 


وحيد القرن

ناميبيا

الانقراض

جنوب أفريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

علماء إيطاليون يخصبون بويضات وحيد القرن خوفاً من انقراضه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:00 ص

شبه الخنازير ومهدد بالانقراض.. أنثى تابير تضع مولودها الثالث فى حديقة حيوان ببلجيكا

الخميس، 22 أغسطس 2019 05:30 م

النمور مهددة بالانقراض ويجب إنقاذ الأعداد المتبقية.. دراسة تحذر

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:00 ص

قربت تختفى ..علماء : زرافات الماساي في إفريقيا تواجه خطر الانقراض

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:30 ص

علماء : زرافات الماساي في إفريقيا تواجه خطر الانقراض

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:14 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

تشغيل 4 قطارات جديدة ومد مسار قطارين بخط القاهرة ـ منوف ـ طنطا ابتداء من الأحد

تشغيل 4 قطارات جديدة ومد مسار قطارين بخط القاهرة ـ منوف ـ طنطا ابتداء من الأحد

تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية

تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة