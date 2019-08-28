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"من الاحتياج للإنتاج".. معرض الأسر المنتجة لأهالى قرية الفردان بالإسماعيلية (صور)

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:07 م
"من الاحتياج للإنتاج".. معرض الأسر المنتجة لأهالى قرية الفردان بالإسماعيلية (صور) معرض أهالى قرية الفردان
الإسماعيلية - جمال حراجى

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أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة مستمرة فى تقديم خدماتها للمجتمع الخارجى، وأن الجامعة تعمل على استكمال مراحل التطوير للقرى الأكثر احتياجا التى تبنتها الجامعة بعزبة الصفيح، والتى من أهم ثمارها هو ما يحدث اليوم بتحويل الأسر الأكثر احتياجا إلى أسر أكثر إنتاجا.

جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض الأسر المنتجة التى أقامته الجامعة لعرض منتجات بعض الأسر من قرية الفردان داخل الجامعة بالإضافة إلى مشاركة بعض الأسر من داخل الجامعة وخارجها، والذى جاء بعنوان "الفردان من الاحتياج إلى الإنتاج".وشارك فيه بعض الأسرمن قرية الفردان بالعديد من المنتجات اليدوية والملابس والأغذية.

ورافق رئيس الجامعة فى افتتاح المعرض المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى وأشرف على تنفيذ المعرض الدكتورة داليا منصور وكيل كلية الطب البيطرى ورئيس فريق العمل المشارك فى تطوير عزبة الصفيح و المهندسة وفاء محمود أمين الجامعة المساعد.

وكان الدكتور طارق راشد رحمى استقبل اليوم مجموعة من أبناء قرية الفردان الصغار ومدرسيهم الذين جاءوا فى زيارة إلى الجامعة لمشاهدتها والتعرف عن قرب على الجامعة التى تقوم بمساعدتهم وتقديم الخدمات لهم طوال الفترة السابقة.

وقام أبناء القرية بتقديم هدية تذكارية إلى رئيس الجامعة معبرين فيه عن مدى امتنانهم لما تقدمه الجامعة من خدمات لقريتهم وتطوير لمسوا اثاره على أرض الواقع، متمنين أن تستمر الجامعة فى دعمهم والتواصل معهم طوال الوقت .

وقام أهالى القرية بجولة داخل الجامعة شملت كلية الطب البيطرى والمزرعة التعليمية الخاصة بها وكلية الزراعة وكلية العلوم و نادى العاملين بالجامعة.

 

1- معرض أهالى قرية الفردان
 معرض أهالى قرية الفردان

 

2- معرض أهالى قرية الفردان
معرض أهالى قرية الفردان

 

3- معرض أهالى قرية الفردان
معرض أهالى قرية الفردان

 

4- معرض أهالى قرية الفردان
معرض أهالى قرية الفردان

 

5- معرض أهالى قرية الفردان
معرض أهالى قرية الفردان

 

6- معرض أهالى قرية الفردان
معرض أهالى قرية الفردان

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