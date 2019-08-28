منظمة خريجى الأزهر تؤهل 5 آلاف شاب لسوق العمل بالتعاون مع مايكروسوفت

كتب لؤى على

أعلنت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، وشركة مايكروسوفت، عن 5000 منحة سنوياً لسوق العمل للأزهريين، حيث بدأ تدريب الشباب بجامعة الأزهر بالقاهرة بمقر كلية الشريعة والقانون الأسبوع الجارى، بينما بدأت التدريبات بالمحافظات الشهر الماضى 2019م ، وتختتم فعاليات تلك الدوارات سبتمبر القادم.

وأشادت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالدورالذى تبذله كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بتوفير القاعات اللازمة للتدريب لإفادة جموع الأزهريين والأزهريات ، وأثنت على حسن التعاون بين الكلية والمنظمة.

اشترك في منحة 5000 أزهرى طلاب 24 كلية بجامعة الأزهر، وتشتمل على العديد من البرامج التأهيلية المنحة على العديد من البرامج التأهيلية لسوق العمل كمهارات الحاسب الآلي :Power point 2019 -Internet Windows 10 -Word 2019 - Internet safety Outlook- One note - One drive Excel 2019- Access 2019، كذلك برامج للمهارات الحياتية والوظيفية ثلاثة مستويات يتضمنوا:"اكتشف وطور مهاراتك ، مهارات التواصل، صناعة الأهداف، إدارة الوقت، اتخاذ القرار، حل المشكلات، الثقة بالنفس، العمل الجماعي، تخطيط المسار المهني، كن مختلف في مسارك المهني، كتابة السيرة الذاتية، المقابلة الشخصية مهارات التفاوض، القيادة الفعالة، التسويق الشخصي، أنماط الشخصيات، مفاتيح بيئة العمل حولك، أخلاقيات العمل التفكير الإبداعي الذكاء الاجتماعي العمل تحت ضغط، القيادة الإدارية". بالإضافة إلى برنامج في خدمة العملاء ،تصميم المواقع ، مبادىء البرمجة.