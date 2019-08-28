مكتبة مصر العامة تستضيف دورة فى ريادة الأعمال لتمكين المرأة إقتصادياً بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

إستضافت مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، على مدار يومين، دورة تدريبية فى مجال ريادة الأعمال عن المعرفة المالية والبنكية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات، لتمكين المرأة اقتصاديا، والتى نظمتها جمعية مصر تواصل للتنمية وريتش اوت جروب بالتعاون مع شركه سى اتش اف مصر بمنحة من الحكومة الأمريكية، وذلك بمشاركة عدد 25 سيدة وفتاة من أصحاب المشروعات القائمة والمسجلة.

وقال مدير المشروع بالمؤسسة محمود عاطف، أن البرنامج التدريبى يستهدف تعريف السيدات بآليات الإدارة المالية ومحاور التعامل مع البنوك والأعمال التجارية والمعرفة البنكية ومعرفة الخدمات المصرفيـة للأعمال التجارية وخطوات تأسيس مشروع خاص والنظام المصرفى المصرى وطبيعة عمل البنوك التجارية وأيضا الخدمات المصرفية الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواضيع أخرى مهمة فى ذلك السياق.

وأوضح محمود عاطف – فى بيان صحفى - أن الجهات المشاركة فى التدريب هى محافظة الأقصر متمثلة فى وحدة تكافؤ الفرص وشباب الخريجين ومشروعك ومديرية التضامن الاجتماعى متمثلة فى عدد من الجمعيات الأهلية المشهرة، وبنك مصر والبنك الزراعى المصرى كشريك معرفى وتوعوى للمعرفة البنكية، وحاضنة أعمال الأقصر بجهاز تنمية المشروعات كشريك معرفى للمعرفى المالية، وهيئة الاستعلامات ومركز إعلام الاقصر، والمجلس القومى للمرأة، ومكتبة مصر العامة المستضيفة للتدريب.



دورة ريادة الأعمال بمكتبة الأقصر



دورة ريادة الأعمال بمكتبة الأقصر



دورة ريادة الأعمال بمكتبة الأقصر



دورة ريادة الأعمال بمكتبة الأقصر



دورة ريادة الأعمال بمكتبة الأقصر



دورة ريادة الأعمال بمكتبة الأقصر



دورة ريادة الأعمال بمكتبة الأقصر



دورة ريادة الأعمال بمكتبة الأقصر