مقتل وإصابة 21 شخصا فى هجوم مسلح غرب أفغانستان

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أعلن المتحدث باسم الشرطة الأفغانية "عبد الواحد واليزاده" اليوم الأربعاء أن 14 من الميليشيات الموالية للحكومة لقوا حتفهم فيما أصيب 7 آخرون إثر اقتحام مسلحى حركة "طالبان" نقطة تفتيش بإقليم "هيرات" الواقع غربى البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن واليزاده قوله ان الهجوم وقع فى مقاطعة "روبات سانجى" بالإقليم، مشيرا إلى أن حركة "طالبان" تكبدت خسائر فى صفوفها. من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم.