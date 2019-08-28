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مقتل وإصابة 21 شخصا فى هجوم مسلح غرب أفغانستان

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:44 ص
مقتل وإصابة 21 شخصا فى هجوم مسلح غرب أفغانستان قوات الأمن الأفغانية
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم الشرطة الأفغانية "عبد الواحد واليزاده" اليوم الأربعاء أن 14 من الميليشيات الموالية للحكومة لقوا حتفهم فيما أصيب 7 آخرون إثر اقتحام مسلحى حركة "طالبان" نقطة تفتيش بإقليم "هيرات" الواقع غربى البلاد.
ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن واليزاده قوله ان الهجوم وقع فى مقاطعة "روبات سانجى" بالإقليم، مشيرا إلى أن حركة "طالبان" تكبدت خسائر فى صفوفها. من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم.


أفغانستان

الشرطة الأفغانية

طالبان

هجوم مسلح

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