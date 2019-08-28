مقتل وإصابة 19 من طالبان فى غارات جوية أمريكية شرق أفغانستان

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شنت القوات الأمريكية، غارات جوية منفصلة فى إقليمى غزنى وباكتيكا شرق أفغانستان ، أوقعت 19 من مقاتلى طالبان ما بين قتيل وجريح.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدره فيلق /ثاندر 203 / التابع للجيش الأفغاني أن القوات الأمريكية شنت غارات جوية في منطقة مير خان في مقاطعة قرة باغ ودالاني في إقليم غزني.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية قتلت 11 من عناصر طالبان وأسفرت عن تدمير سيارة ودراجتين، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية نفذت أيضًا غارة جوية في منطقة مالك شاهي في مقاطعة برمال في باكتيكا أسفرت عن مقتل 5 من مقاتلي طالبان وإصابة ثلاثة أخرين آخرين.