مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط شقيقه لتورطهما في قتل مواطن

كتب محمود عبد الراضي

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع القوات وتم ضبط شقيقه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة عامل مقيم بنها بالقليوبية بطريق طحلة /ميت العطار دائرة المركز " مصاب بطلق نارى بالرأس".

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة "مسجل شقى خطر ، سبق إتهامه فى 9 قضايا "سلاح ، مخدرات " آخرهم قضية قتل عمد ، ومطلوب ضبطه وإحضاره بشأنها ، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 قضايا " مخدرات ، سرقة ، سلاح " بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها السجن لمدة 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه ، وشقيقه مطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية المطلوب ضبط وإحضار شقيقه فيها"، وذلك بدافع الإنتقام من المجنى عليه نظراً لوجود خلافات بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول أماكن إختباء المتهمان وإستهدافهما وتضييق الخناق عليهما بمحل إقامتهما بقرية ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها بنطاق أمن القليوبية ، قاما بالإختباء بمنطقة أبويوسف دائرة قسم أول العامرية بنطاق أمن الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن القليوبية والإسكندرية وقوات الأمن المركزى ، وتم إعداد بعض الأكمنة بالمنطقة ، وأثناء قدوم المتهمان مستقلان السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ولدى مشاهدتهما للقوات ، بادر المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وقامت القوات بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية ، وتمكنت من السيطرة على الموقف ، أسفر ذلك عن مصرعه وضبط المتهم الثانى والعثور بجوار جثة الأول على ( بندقية آلية و ثلاث خزائن و55 طلقة نارية من ذات العيار ) وعثر بحوزة الثانى على ( طبنجة و 11 طلقة نارية من ذات العيار ) وبتفتيش السيارة عُثر على ( مبلغ مالى قدره 990 ألف جنيه ، كمية من المشغولات الذهبية ، 4 هواتف محمولة).