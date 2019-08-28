مقتل شاب أثر إصابته بطلق نارى فى مشاجرة بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

لقى شاب حتفه أثر إصابته بطلق نارى فى الرقبة فى مشاجرة مع أحد أصدقائه بسبب خلافات سابقة بينهما.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بمقتل شاب بمنطقة الجمهورية، انتقل العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة، والعقيد احمد كوهية وكيل الفرع والرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم لمكان البلاغ، وتبين مقتل شاب يدعى "م.ر" أثر إصابته بطلق نارى بالرقبة، لوجود خلافات مع أحد أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.