مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين غربى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى مواطن مصرعه بطلق نارى وأصيب 3 آخرين فى تجدد مشاجرة بين عائلتين فى قرية قامولا غربى محافظة الأقصر، وذلك لخلافات سابقة على ركن دراجة بخارية فى نجع البركة بالقرية، وتمكن رجال الشرطة من ضبط عدد من طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية فى نجع البركة بقرية قامولا التابعة لمدينة القرنة غربى الأقصر، وذلك لخلاف على ركن دراجة بخارية بين أبناء عائلتين، ودخل الطرفان فى مشادة كلامية تطورات لمشاجرة وأسفرت عن إصابة 3 من طرفى المشاجرة من قبل، وتجددت المشاجرة مساء اليوم الأربعاء، وأسفرت عن مصرع "م.ع" 31 سنة بطلق نارى، وعلى الفور قام رجال الشرطة بالسيطرة على الوضع وتم ضبط عدد من طرفى المشاجرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.