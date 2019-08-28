مصادر بالطيران: مطار برج العرب استقبل 1378 رحلة خلال شهر يوليو الماضى

قالت مصادر بالطيران المدنى ، إن مطار برج العرب الدولي، شهد خلال شهر يوليو الماضى كثافة كبيرة فى عدد الرحلات التى استقبلها المطار.

وأضافت المصادر ، أن محطة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالمطار قدمت الخدمة لـ 1378 رحلة على مدار الشهر، تضمنت 942 رحلة طيران لشركات أجنبية، و 436 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى 36 رحلة ذهاب وعودة لنقل حجاج بيت الله الحرام من المطار.

يذكر أن مطار برج العرب الدولي، أجرى تجربة طوارئ على المهبط، ضمن خطة الإستعداد الدائم وخطة الطوارئ والأزمات بالمطار، شارك فى تجربة الطوارئ رجال محطة الخدمات الأرضية التابعة للشركة الوطنية مصر.