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مش شرط يكون حب... اعرف ليه قلبك بيدق بسرعة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:30 م
مش شرط يكون حب... اعرف ليه قلبك بيدق بسرعة دقات القلب-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"قلبك بيدق بسرعة يبقى وقعت فى الحب"، تلك العبارة الشهيرة لوصف حالة تسارع دقات القلب، ولكن أثبتت بعض الدراسات أن الوقوع فى الحب يؤثر على الجسم، وتظهر بعض الاعراض ولعل أبرزها هو سرعة دقات القلب، ولكن هناك أسباب مرضية  تؤدى لزيادة سرعة دقات القلب ووفقا لما ذكره موقع  chemotherapy فهى:

دقات القلب
دقات القلب

 

1:وجود مشاكل فى القلب أو عيوب خلقية  يسبب زيادة شديدة فى ضربات القلب ومنها ثقب القلب.

2:الانيميا الشديدة تسبب زيادة ضربات القلب والألم الشديد بها.

3:الافراط فى ممارسة التمارين الرياضية أو بذل مجهود بدنى شديد قد يؤثر على ضربات القلب.

4:الاصابة بارتفاع شديد فى ضغط الدم يؤثر على صحة القلب ويسبب سرعة ضربات القلب والصداع الشديد.

5:الاكثار من تناول المشروبات الكحولية والكافيين والتدخين من ابرز الاشياء التى تسبب سرعة شديدة فى ضربات القلب.

6:الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب سرعة ضربات القلب.

القلب
القلب

 

7:وجود خلل فى الغدة الدرقية ىسواء فرط نشاط الغدة أو نقص نشاط الغدة.

8: القلق والتوتر الشديد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب وسرعة ضرباته.

وفى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب والحد من تناول المشروبات الكحولية والكافيين مع الاهتمام بعلاج السبب الرئيسى.


دقات القلب

القلب

سرعة دقات القلب

خفقان القلب

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