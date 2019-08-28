سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

مش بس التلفزيون.. 5 أشياء تؤثر على مستوى رؤيتك وتنبهك بالعمى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:00 م
مش بس التلفزيون.. 5 أشياء تؤثر على مستوى رؤيتك وتنبهك بالعمى أسباب ضعف الرؤية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الرؤية من أهم الحواس التى لا يرغب أي منا في أن يصاب بالعمى، وربما قد سمعت من والدتك أن الجلوس بالقرب من التليفزيون يمكن أن يدمر عينيك.

ولكن هل تعلم أن هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تتخطى بصرك وتؤثر على مستوى الرؤية، هنا فى التقرير الذى عرضه موقع " womenshealthmag" أبزر 5 أشياء تؤثر على نظرك:

 

1. التدخين
 

التدخين ضار بالصحة وهى العبارة الشائعة جدًا لأن التدخين اليومي يؤثر على الرئتين ويسبب السرطان،  لكن هل تعلم أن التدخين يضر عينيك أيضًا، بسبب المواد الكيميائية الموجودة في السجائر يمكن أن تسبب ضيق فى الأوعية الدموية مما يحد من تدفق الأوكسجين والدم إلى العينين.

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي تدخين السجائر إلى تلف خلايا العين بشكل دائم مما قد يؤدي إلى تنكس البقعة الصفراء وفي النهاية التسبب فى العمى.

 

2. العدسات اللاصقة
 

العدسات اللاصقة  إذا لم يتم ارتداؤها والتعامل معها بشكل صحيح، فقد تضر عينيك بسبب انتقال عدوى لها عند عدم تنظيفها جيدا، كما أن النوم بالعدسات قد يعيق وصول الأوكسجين إلى العيون مما يؤدي إلى فقدان الرؤية.

ضعف الرؤية
ضعف الرؤية

 

3. بعض أنواع الأدوية
 

الآثار الجانبية لبعض الأدوية قد تشكل تهديدا كبيرا لعينيك ، حيث تحتاج عيناك إلى كمية كافية من الدم للحفاظ على رؤيتهما، وفي غياب ذلك ستعاني من أعراض العمى.

بعض الأدوية تتسبب فى وجود رواسب على شبكية العين مما قد يؤدي إلى ضعف البصر، ويحدث هذا في الغالب مع الأدوية التي تحتوي على جرعة عالية.

 

4. أشعة الشمس
 

تزعم بعض الدراسات أن أشعة الشمس أثناء الغروب يمكن أن تسبب العمى، فمن المحتمل أن يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس هذه إلى حروق بالقرنية مما قد يجعلك تشعر بالعمى.

ومع ذلك هذا الأمر ليس ضروريًا وقد لا يحدث مع الجميع، ولكن الوقاية دائمًا أفضل من العلاج، فقط لا تقضي ساعات في مشاهدة الشمس، وإذا قمت بذلك، فتأكد من ارتداء نظارات واقية لتجنب أي ضرر لعينيك.

 

5. انقطاع الطمث المبكر
 

لا يؤدي انقطاع الطمث المبكر إلى إحداث تغييرات في الجسم فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل في الرؤية، ف قد تؤدي التقلبات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث إلى ضعف البصر، لذلك يجب على النساء فى حال أنقطاع الطمث قبل 45 عامًا إجراء فحوصات منتظمة للعين.

 


فقدان الرؤية

ضعف الرؤية

العمى

التدخين

انقطاع الطمث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة