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مستشار التضامن يوضح كيفية حساب العلاوات الـ5 عن الأجر المتغير وليس المعاش

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:02 م
مستشار التضامن يوضح كيفية حساب العلاوات الـ5 عن الأجر المتغير وليس المعاش عمر حسن مستشار وزيرة التضامن لشئون التـأمينات الاجتماعية
كتب مدحت وهبة

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أكد عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتـأمينات الاجتماعية، أن حكم المحملة الإدارية فى عام 2018 قضى بصرف العلاوات الخمسة الخاصة لأصحاب المعاشات عن المعاش المتغير، حتى جاء حكم الإدارية العليا فى 21 فبراير عام 2019 بحساب العلاوة الخاصة لاصطحاب المعاشات عن الأجر المتغير وليس عن المعاش المتغير.

 

وأضاف حسن، لـ"اليوم السابع" أن حكم الإدارية العليا الذى صدر فى 2019 قضى بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة العلاوات الخاصة للأجور المتغيرة التى يتحسب عليها المعاش ولم يقض بإضافة 80% من العلاوت الخاصة بمعاش الأجر المتغير وبالتالى فان هيئة التأمينات تقوم بحساب العلاوت الخاصة بنسبة 100 % من الأجر المتغير وليست 80% مما يؤكد انهم يحصلون على حقوقهم.

 

وأوضح مستشار وزيرة التضامن للتـأمينات الاجتماعية، أن ما جاء فى قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وإن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100 % سواء من المدعين أو غيرهم من اصحاب المعاشات.


هيئة التأمينات

عمر حسن

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معاشات الاجر المتغير

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