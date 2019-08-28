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مركز للدروس الخصوصية يغلق شارع بشرق مدينة نصر.. والأهالى يستغيثون

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:19 ص
مركز للدروس الخصوصية يغلق شارع بشرق مدينة نصر.. والأهالى يستغيثون دروس خصوصية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شكى سكان شارع التعمير المتفرع من شارع زهير صبرى بحى شرق مدينة نصر، من مخالفات مركز للدروس الخصوصية، كائن بنفس الشارع، والذى يعمل على الرغم من إصدار عدد كبير من قرارات الغلق الإدارى له.
 
وقال أكرم المصرى، أحد سكان الشارع، إن المركز يعمل ليل نهار وسبب إزعاج لكل سكان الشارع وليس سكان العقار فقط، نظرا للإقبال الكبير من الطلبة عليه، والتسبب فى غلق الشارع بسيارات المترددين على المركز.
 
وأضاف، أنه على الرغم من تكرار شكاوى السكان من مخالفات المركز، واصدار أكثر من 5 قرارات غلق له، إلا أنه مازال يعمل على مرأى ومسمع من الجميع، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
 
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مدينة نصر

شرق مدينة نصر

الدروس الخصوصية

القاهرة

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