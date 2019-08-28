مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يعلن عن وظائف بنظام الندب

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لعدد من التخصصات المختلفة بنظام (الندب) لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب ( القاهرة الكبرى فقط)، وتقدم الطلبات باليد إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية (قسم التنقلات) ـ داخل جامعة الأزهر بجوار مستشفى الحسين بالدراسة ـ القاهرة، لمدة 15 يومًا تبدأ من يوم حتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019م.
وهذه الوظائف كالتالى: -
الوظائف
وذلك وفقا للشروط التالية:
1- تخصص العلوم الشرعية:
- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدريس.
- أن يكون حافظا للقرآن الكريم.
- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
- إجادة الحاسب الآلي.
- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.
- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).
2- تخصص اللغة العربية:
- حاصل على مؤهل عالي في اللغة العربية، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدريس.
- إجادة التدقيق اللغوي.
- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
- إجادة الحاسب الآلي.
- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.
- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).
3- تخصص اللغة الإنجليزية:
- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدريس.
- إجادة الترجمة من العربية للإنجليزية والعكس.
- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
- إجادة الحاسب الآلي.
- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.
- يفضل أن يجيد الترجمة الفورية.
- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (فرنسية...).
4- مراجع نظم جودة التعليم:
- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.
- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
- إجادة الحاسب الآلي.
- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.
- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).
- أن يكون مراجع خارجي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
5- أخصائي تدريب:
- من العاملين بوظائف المجموعة النوعية للتنمية الإدارية.
- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.
- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
- إجادة الحاسب الآلي. - الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.
- أن يُقدِّمَ تصورا لخطة تدريبية متكاملة مقترحة.
- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).
- يفضل أن يكون مدربا معتمدا بجهات حكومية أخري، وقام بتدريبات مختلفة بها.
- قام بتصميم وتنفيذ خطط تدريبية متكاملة، وله قدرة على قياس أثر التدريب.
6- تخصص عضو فني تخطيط ومتابعة:
- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.
- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
- إجادة الحاسب الآلي.
- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
- أن يكون حاصلا على برامج تدريبية في مجال التخطيط والمتابعة والمراجعة الداخلية والجودة.
- قام بوضع خطط وبرامج تطويرية ومتابعتها بكفاءة وبيان ذلك من إنجازاته بسيرة ذاتية له.
- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).
- القدرة على إعداد التقارير والمذكرات الفنية.
7- أخصائي اجتماعي:
- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة وتخصص علم النفس واكتشاف المواهب وتنميتها.
- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
- إجادة الحاسب الآلي.
- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
- أن يُقدِّمَ تصوُّر مُختصَرًا لاكتشاف مواهب الطلاب الوافدين وكيفية تنميتها.
- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).
8- أخصائي علاقات عامة، وأخصائي علاقات خارجية وتعاون دولي:
- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.
- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.
- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
- إجادة الحاسب الآلي.
- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.
- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).
- أن يكون لديه مهارات عالية في التعامل مع الآخرين، وفن الاتصال.
9- أخصائي شئون إدارية:
- من العاملين بوظائف المجموعة النوعية للتنمية الإدارية.
- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها.
- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.
- إجادة الحاسب الآلي.
- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.
- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.
- أن يكون لديه مهارات عالية في التعامل مع الطلاب، وفن الاتصال.
- له خبرة في التعامل مع ملفات الطلاب الوافدين.
- له خبرة في إنهاء إجراءات منح الطلاب إقامات من إدارة الجوازات.
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