سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يعلن عن وظائف بنظام الندب

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:50 م
مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يعلن عن وظائف بنظام الندب مركز تطوير الطلاب الوافدين والأجانب
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لعدد من التخصصات المختلفة بنظام (الندب) لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب​ ( القاهرة الكبرى فقط)، وتقدم الطلبات باليد إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية (قسم التنقلات) ـ داخل جامعة الأزهر بجوار مستشفى الحسين بالدراسة ـ القاهرة، لمدة 15 يومًا تبدأ من يوم حتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019م.

وهذه الوظائف كالتالى: -

الوظائف
الوظائف

 

وذلك وفقا للشروط التالية:

1- تخصص العلوم الشرعية:

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدريس.

- أن يكون حافظا للقرآن الكريم.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا. 

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره. 

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

2- تخصص اللغة العربية:

- حاصل على مؤهل عالي في اللغة العربية، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدريس.

- إجادة التدقيق اللغوي.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا. 

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز  تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره. 

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

3- تخصص اللغة الإنجليزية:

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الدكتوراه، وتخصص مناهج وطرق تدريس.

- إجادة الترجمة من العربية للإنجليزية والعكس.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا. 

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.

  - يفضل أن يجيد الترجمة الفورية.

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (فرنسية...).

4- مراجع نظم جودة التعليم:

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا. 

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره. 

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

- أن يكون مراجع خارجي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

5- أخصائي تدريب:

- من العاملين بوظائف المجموعة النوعية للتنمية الإدارية.

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي. - الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره.

  - أن يُقدِّمَ تصورا لخطة تدريبية متكاملة مقترحة.

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

- يفضل أن يكون مدربا معتمدا بجهات حكومية أخري، وقام بتدريبات مختلفة بها.

- قام بتصميم وتنفيذ خطط تدريبية متكاملة، وله قدرة على قياس أثر التدريب.

6- تخصص عضو فني تخطيط ومتابعة:

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يكون حاصلا على برامج تدريبية في مجال التخطيط والمتابعة والمراجعة الداخلية والجودة.

- قام بوضع خطط وبرامج تطويرية ومتابعتها بكفاءة وبيان ذلك من إنجازاته بسيرة ذاتية له.

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

- القدرة على إعداد التقارير والمذكرات الفنية.

7- أخصائي اجتماعي:

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة وتخصص علم النفس واكتشاف المواهب وتنميتها.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا.

  - أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يُقدِّمَ تصوُّر مُختصَرًا لاكتشاف مواهب الطلاب الوافدين وكيفية تنميتها.

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

8- أخصائي علاقات عامة، وأخصائي علاقات خارجية وتعاون دولي:

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها، وتكون الأَوْلَويّة لحملة الماجستير والدكتوراة.

- ألّا يتجاوز سِنّ المتقدّم 45 عامًا. 

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يُقدِّمَ مُقترَحًا مُختصَرًا لتصوُّر العمل بمركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وتطويره. 

- يفضل أن يجيد المتقدم لغة أجنبية أخرى (إنجليزية، فرنسية).

- أن يكون لديه مهارات عالية في التعامل مع الآخرين، وفن الاتصال.

9- أخصائي شئون إدارية:

- من العاملين بوظائف المجموعة النوعية للتنمية الإدارية.

- أن يَتَناسَبَ المؤهِّل مع طبيعة الوظيفة المتقدّم لها.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالقاهرة الكبرى.

- إجادة الحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير كفاءة بدرجة "كفء"، خلال العامين السابقين تاريخَ التقدُّم.

- ألّا يكونَ المتقدِّم قد وُقِّعَ عليه جزاءٌ بما يُجاوِزُ عشرةَ أيام، أو أيّ جزاءاتٍ مرتبطة بالسلوك الوظيفي.

- أن يكون لديه مهارات عالية في التعامل مع الطلاب، وفن الاتصال.

- له خبرة في التعامل مع ملفات الطلاب الوافدين.

- له خبرة في إنهاء إجراءات منح الطلاب إقامات من إدارة الجوازات.  

 


مركز تطوير الطلاب الوافدين والأجانب

وظائف الازهر

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة