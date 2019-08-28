سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مركز التنمية المحلية بسقارة يجرى تحديد مستوى للمتقدمين لدورات الإنجليزى والـ GIS

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:00 ص
مركز التنمية المحلية بسقارة يجرى تحديد مستوى للمتقدمين لدورات الإنجليزى والـ GIS مركز التنمية المحلية بسقارة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، إجراء اختبارات تحديد المستوى للدورات التدريبية للعام المالى الجديد، حيث يجرى المركز اليوم الأربعاء، اختبارات تحديد المستوى لدورات اللغة الإنجليزية، ودورات نظم المعلومات الجغرافية GIS.

ووضع مركز التنمية المحلية بسقارة شروطًا للتقدم للدورات، حيث يشترط فيمن يتقدم للحصول على دورات اللغة الإنجليزية، أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالى وطبيعة عمله تتطلب الإلمام باللغة الإنجليزية، فيما يتطلب الحصول على دورات نظم المعلومات الجغرافية GIS، أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالى ويجيد التعامل مع الحاسب الآلى ويعمل فى وحدة المتغيرات المكانية أو لجان استرداد الأراضى أو مركز المعلومات.

وكانت قد بدأت الاختبارات القبلية التى تسبق تنفيذ الخطة التدريبية، يوم السبت 17 أغسطس الجارى، وتستمر الاختبارات حتى الخميس 29 أغسطس، حيث يجرى مركز سقارة الاختبارات القبلية لـ2160 متدربا من العاملين فى الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، فى عدد من الدورات مثل: اختبار تحديد مستوى لدورة إعداد مدربين TOT، اختبار تحديد مستوى لدورة قادة المستقبل، واختبار تحديد مستوى لدورات التحول الرقمى، ودورات إدارة المشروهات للعاملين فى الإدارة المحلية، واختبار مستوى لدورات نظم المعلومات الجغرافية.

وكان مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة عقد ورشة عمل استمرت لمدة أسبوع، لبحث إجراءات تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالى 2019/2020 بالتنسيق بين الوزارة وممثلى أعضاء منظومة التدريب بالمحافظات والمدربين أصحاب الحقائب التدريبية الجديدة التى سيتم تقديمها فى مركز سقارة لأول مرة تلبية لاحتياجات المحافظات وقطاعات الوزارة.


التنميه المحليه

مركز سقاره للتنميه المحليه

العاملين فى المحليات

دورات مركز سقاره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"خطة جديدة لتدريب موظفى المحليات".. مركز سقارة يستعد لتحويله لأكاديمية ببرامج تدريبية حديثة.. ودورات للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة والوحدات المستحدثة.. وزيادة عدد المتدربين.. وإدراج دورات من جهات خارجية

السبت، 24 أغسطس 2019 09:00 ص

مركز التنمية المحلية بسقارة يجرى امتحان مستوى للمتقدمين لدورة تحليل البيانات

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:00 ص

بدء اختبارات العاملين بالمحليات المتقدمين للتدريب بمركز سقارة اليوم

السبت، 17 أغسطس 2019 04:00 ص

بدء الاختبارات الاستباقية لدورات التنمية المحلية بسقارة السبت المقبل

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 09:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

مصدر بالأهلى: طلبات المدرب الألمانى تخطت الميزانية والتخطيط تبحث موقفه

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

القاهرة تعلن عن تسكين 525 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الآن

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

دراسة: 9 من كل 10 أطفال لا يحصلون على نوم كاف بسبب الموبايل

فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار

فيلم الأكشن Angel Has Fallen يحقق 21 مليون دولار

اليوم.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

اليوم.. أخر أيام تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة

خالد محيى الدين يكشف بمذكراته عداء سيد قطب للطبقة العاملة..تعرف على التفاصيل

خالد محيى الدين يكشف بمذكراته عداء سيد قطب للطبقة العاملة..تعرف على التفاصيل

مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

2 مليون جنيه عقوبة جمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط القانونية

2 مليون جنيه عقوبة جمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط القانونية

مدير مشروع التأمين الصحى الجديد لليوم السابع: إجراء 3260 عملية جراحية بـ7 مستشفيات..أحمد السبكى: تسجيل 387 ألف مواطن بالوحدات.. و13 مركزا و3 مستشفيات بمعايير جودة عالمية.. وتوزيع 18ألف استمارة للحصول على الخدمة

مدير مشروع التأمين الصحى الجديد لليوم السابع: إجراء 3260 عملية جراحية بـ7 مستشفيات..أحمد السبكى: تسجيل 387 ألف مواطن بالوحدات.. و13 مركزا و3 مستشفيات بمعايير جودة عالمية.. وتوزيع 18ألف استمارة للحصول على الخدمة

قبل ساعات من الحكم.. فى قضية "التخابر مع حماس".. 23 متهما ينتظرون كلمة العدالة فى إعادة المحاكمة ..الجنايات نظرت خلال عامين 51 جلسة تضمنت محضر تحريات الشهيد محمد مبروك وتسجيلات اجتماعات خيرت الشاطر

قبل ساعات من الحكم.. فى قضية "التخابر مع حماس".. 23 متهما ينتظرون كلمة العدالة فى إعادة المحاكمة ..الجنايات نظرت خلال عامين 51 جلسة تضمنت محضر تحريات الشهيد محمد مبروك وتسجيلات اجتماعات خيرت الشاطر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة