مركز التنمية المحلية بسقارة يجرى تحديد مستوى للمتقدمين لدورات الإنجليزى والـ GIS

كتب على عبد الرحمن

يواصل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، إجراء اختبارات تحديد المستوى للدورات التدريبية للعام المالى الجديد، حيث يجرى المركز اليوم الأربعاء، اختبارات تحديد المستوى لدورات اللغة الإنجليزية، ودورات نظم المعلومات الجغرافية GIS.

ووضع مركز التنمية المحلية بسقارة شروطًا للتقدم للدورات، حيث يشترط فيمن يتقدم للحصول على دورات اللغة الإنجليزية، أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالى وطبيعة عمله تتطلب الإلمام باللغة الإنجليزية، فيما يتطلب الحصول على دورات نظم المعلومات الجغرافية GIS، أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالى ويجيد التعامل مع الحاسب الآلى ويعمل فى وحدة المتغيرات المكانية أو لجان استرداد الأراضى أو مركز المعلومات.

وكانت قد بدأت الاختبارات القبلية التى تسبق تنفيذ الخطة التدريبية، يوم السبت 17 أغسطس الجارى، وتستمر الاختبارات حتى الخميس 29 أغسطس، حيث يجرى مركز سقارة الاختبارات القبلية لـ2160 متدربا من العاملين فى الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، فى عدد من الدورات مثل: اختبار تحديد مستوى لدورة إعداد مدربين TOT، اختبار تحديد مستوى لدورة قادة المستقبل، واختبار تحديد مستوى لدورات التحول الرقمى، ودورات إدارة المشروهات للعاملين فى الإدارة المحلية، واختبار مستوى لدورات نظم المعلومات الجغرافية.

وكان مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة عقد ورشة عمل استمرت لمدة أسبوع، لبحث إجراءات تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالى 2019/2020 بالتنسيق بين الوزارة وممثلى أعضاء منظومة التدريب بالمحافظات والمدربين أصحاب الحقائب التدريبية الجديدة التى سيتم تقديمها فى مركز سقارة لأول مرة تلبية لاحتياجات المحافظات وقطاعات الوزارة.