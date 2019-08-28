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محمد عثمان الخشت: شهادات جامعة القاهرة مؤمنة ضد التزوير

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:52 م
محمد عثمان الخشت: شهادات جامعة القاهرة مؤمنة ضد التزوير الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة ماضية في التحول نحو جامعة ذكية، موضحا أن الجامعة قامت مؤخرا بتأمين شهاداتها وطبعها من قبل جهات سيادية، قائلا:"لا يقدر أحد على تزويرها"، وكل ما أثير عن وجود شهادات للجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة ومزيفة.

وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم الأربعاء، أن الجامعة بدأت أمس الثلاثاء الكشف الطبي للطلاب الجدد بالكليات للعام الجامعي الجديد، مشددا على أن العامين الماضين لم يشهدا أي تسريبات للامتحانات، ومنع تداول الامتحانات عبر أي وسيلة من وسائل التواصل.

وأكد الخشت، توحيد أكواد الطلاب على مستوى الجامعة، ونشر المقررات الإلكترونية على موقع الجامعة، مشيرا إلى إصدار بطاقات لدفع المصروفات الدراسية، مع العمل على تنمية القدرات والأنشطة الإبداعية والمجتمعية وإطلاق برنامج مكثف للأنشطة الطلابية، وإطلاق سباق الدراجات بمدينة الطالبات، وإطلاق أول حاضنة أعمال للشركات الناشئة لتكون مركز للتميز في مجالات ريادة الأعمال في الجامعات الحكومية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هناك تفوقا كبير لطلاب جامعة القاهرة في المسابقات العالمية والمحلية المتعلقة بالثقافة والابتكار، مثل التفوق الكبير في مسابقة إبداع ومسابقات المسرح، مع المساهمة في المشروعات القومية والتنموية، إيمانا بدورها الوطني والقومي داخل الدولة وعمل 38 مشروعا بالتعاون مع الجهات الداخلية والخاريجة، وعدم قبول أي مشروع بحثي إلا إذا كان مفيدا للدولة ويتماشى مع إستراتيجة الدولة، مع تأهيل الكوادر الشابة في كافة المجالات، والعمل في تفعيل المبادرات الرئاسية مثل مشروع 100 قائد إفريقي بكلية دار العلوم.


جامعة القاهرة

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شهادات جامعة القاهرة

المقررات الالكترونية

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