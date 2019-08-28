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محمد بن راشد مهنئا الإماراتيات فى يومهن: كل عام وأنتن أجمل يا قلوب الوطن

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:29 ص
محمد بن راشد مهنئا الإماراتيات فى يومهن: كل عام وأنتن أجمل يا قلوب الوطن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وكالات الأنباء

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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن المرأة الإماراتية شريكة فى المسيرة، وصاحبة إنجازات في ميادين الوطن، مهنئا المرأة الإماراتية فى يومها "كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن".

وحسب موقع الإمارات اليوم، وجه الشكر إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).

وغرّد على تويتر، "في يوم المرأة الإماراتية الذى يصادف 28 أغسطس من كل عام.. نحتفى ونحتفل بالأم والأخت والزوجة والبنت.. نحتفل بشريكة المسيرة.. نحتفل بأم الشهداء.. نحتفي بالمنجزات في ميادين الوطن.. ونشكر (أم الإمارات) الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله.. كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطنى".

 

 


الامارات

محمد بن راشد

يوم المراة الاماراتية

فاطمة بنت مبارك

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