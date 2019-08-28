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محكمة عراقية: الإعدام لـ 11 إرهابيا من تنظيم "داعش"

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:35 ص
محكمة عراقية: الإعدام لـ 11 إرهابيا من تنظيم "داعش" قوات الأمن العراقية
أ ش أ

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أصدرت محكمة جنايات بابل بالعراق، اليوم الأربعاء، حكماً بإعدام 11 إرهابيا تابعين لتنظيم "داعش" لتفجيرهم جسرا حيويا شمالى المحافظة راح ضحيته عدد من العناصر الأمنية.‎
وذكر المركز الإعلامى لمجلس القضاء الأعلى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن الهيئة الأولى فى محكمة جنايات بابل ‏نظرت قضية 11 متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى والعمل فى ما يسمى ‏ولاية الجنوب‎".
وأضاف" إن الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما سموه (غزوة الفاضلية) على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام 2014 وانتهت بتفجير الجسر بالكامل؛ ما ‏أدى إلى استشهاد ثلاثة وإصابة 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه‎".
وأشار البيان إلى أن الخبراء قدروا قيمة الجسر بنحو 18 مليارا، لافتا إلى أن الإرهابيين اعترفوا ‏بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة‎".


قوات الأمن العراقية

العراق

داعش

محكمة جنايات بابل

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