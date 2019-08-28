محافظ كفر الشيخ: فسخ عقود الحدائق المؤجرة وتغيير بنود العقد

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه ناقش تعديل بعض المخططات التفصيلية للمراكز والمدن استجابة للطلبات المقدمة من الوحدات المحلية والمواطنين وأعضاء مجلس النواب بشأن تعديل المخططات التفصيلية وأجزاء منها أو بعض الشوارع، من خلال أعمال اللجنة المشكلة والتى تضمنت " 7 موضوعات بالرياض، حى السلام فى بيلا، والمنشأة الكبرى والبكاتوش بقلين، وموضوعين بسيدى سالم، و8 موضوعات فى مركز كفرالشيخ، و4 موضوعات فى دسوق"، ومناقشة توصيات اللجنة من الناحية الفنية والهندسية والتعديلات فى بعض المخططات التفصلية للمراكز والمدن، طبقاً للقانون والمصلحة العامة والقواعد المعمول بها فى التخطيط العمرانى، وصالح المواطن والدولة.

وأضاف كحافظ كفرالشيخ، أنه رجع موقف الحدائق المؤجرة والمخالفات للمستأجرين، وفسخ عقود الإيجار أو تغيير بنود العقد أو تأجيرها كحق انتفاع للاماكن والمساحات التى تم اضافتها بعد تحرير العقد، بالإضافة إلى المساحات الزائدة التى لم تتخذها دون الرجوع لمجلس المدينة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام، واللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد خالد، مدير عام إدارة التخطيط العمرانى.