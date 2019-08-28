محافظ قنا يترأس اجتماع إدارة المعهد العالى للخدمة الإجتماعية للتصديق على الميزانية

قنا - وائل محمد

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، بحضور الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور عبد الفتاح تركى عميد المعهد والسادة أعضاء مجلس الإدارة بالمعهد.

وخلال الاجتماع تم عرض والتصديق على الحساب الختامى لمشروع الميزانية للسنة المنتهية 2018/2019 وعلى جدول امتحانات تخلفات مرحلة البكالوريوس، وعلى الخطة الدراسية للعام الجامعى 2019/2020، بالإضافة الى الموافقة على انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس من الجامعة لدعم العملية التعليمية بالمعهد .

كما تم خلال الاجتماع عرض القرار الوزارى رقم 3630 بشان استمرار تعيين الاستاذ الدكتور عبدالفتاح تركى عميدا للمعهد للعام الدراسى 2019/2020 ، كما وافق المجلس على إقامة المعسكر المنهجى لأعداد القادة الاجتماعيين للطلاب المتفوقين للفرقة الرابعة 2019/2020 .

وأعرب المحافظ عن خالص تهنئته لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالعام الدراسى الجديد، وأكد على اهتمامه بدعم العملية التعليمية داخل المحافظة لتوفير مناخ دراسى جيد للطلاب من أبناء قنا والمحافظات الأخرى يساعدهم فى تحقيق التفوق والتميز العلمى .

كما استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بمطار الأقصر الدولى حجاج الجمعيات الأهلية العائدين إلى أرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج بالأراضى المقدسة، جاء ذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا .

أوضح المحافظ، أن إجمالى عدد حجاج محافظة قنا بلغ 386 حاج لافتا إلى أن عدد حجاج الفوج الأول 141 حاج والذين وصلوا فى تمام الساعة الخامسة من مساء أمس، بينما يبلغ عدد الفوج الثانى 245 حاج.

وقام محافظ قنا بتهنئة الحجاج بتأدية مناسك الحج وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وأشار الحجاج أنهم قاموا بالدعاء لمصرنا الغالية أن يحفظها الله من كل مكروه وسوء وان يدوم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار .

وأكد الهجان انه تم توفير كافة أوجه الرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة أثناء تأدية مناسك الحج هذا العام، وتم العمل على تذليل كافة العقبات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول مؤكداً حرص جميع الجهات المختصة على بذل أقصى الجهود وأفضل الخدمات فى سبيل أداء الواجب وخدمة حجاج بيت الله الحرام .



محافظ قنا باجتماع معهد الخدمة الاجتماعية



محافظ قنا باجتماع معهد الخدمة الاجتماعية



محافظ قنا يستقبل وفد حجاج الجمعيات



محافظ قنا يستقبل وفد حجاج الجمعيات