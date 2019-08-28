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محافظ بنى سويف يتفقد منطقة الـ62 ألف فدان المخصصة لمشروع الصوبات الزراعية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:11 م
محافظ بنى سويف يتفقد منطقة الـ62 ألف فدان المخصصة لمشروع الصوبات الزراعية محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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تفقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، منطقة الـ 62 ألف فدان المخصصة لإقامة المشروع القومى للصوبات الزراعية بمحافظتى بنى سويف والمنيا، بحضور مسؤولى الاستثمار والأملاك بالمحافظة لتحديد وتسليم مساحات الأراضى الواقعة في دائرة المحافظة التى سيتم بها تنفيذ الأعمال 

وتجول محافظ بني سويف ومرافقوه داخل المنطقة الواقعة في دائرة المحافظة، حيث حرص المحافظ على معاينة ومناقشة كافة المساحات التى سيتم بدء الأعمال بها فى جولة موسعة إمتدت لأكثر من 4 ساعات، فى المساحات الشاسعة من الأراضى الصحراوية، وأكد المحافظ على أن المشروع بالنسبة للمحافظة بكافة أجهزتها يمثل أولوية، خاصة وأنه أصبح مشروعا قوميا يتم تنفيذه بتكليفات رئاسية ضمن حزمة المشروعات التنموية التي يشهدها صعيد مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أوضح محافظ بنى سويف الأهمية التنموية للمشروع الذي يعتبر الثالث عالميا فى مجال الزراعات المحمية، حيث سيمثل دعما هاما ورقما محوريا فى الاقتصاد القومي بشكل عام ضمن التنفيذ العملى لرؤية مصر التنموية، كما أن المشروع سيدعم جهود التنمية بإقليم الصعيد، وستحظى بني سويف بالنصيب الأوفر من عوائد المشروع، لاسيما وأنه يوفر فرص العمل المباشرة المتوقعة والتى تتراوح مابين 250 ألف إلى 300 ألف فرصة عمل لأبناء الصعيد .

من ناحية أخرى أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف 15 منشأة طبية خاصة، لعملها بدون ترخيص ومخالفة الاشترطات الصحية، فى حملة على مركزين إداريين، تنفيذا لتعليمات المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، وبإشراف من الدكتور أحمد بغدادى مدير العلاجى بالمديرية.

وفاجأت حملة اليوم الأربعاء، يقودها الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتضم كلا من:  دكتور مصطفي جمال و دكتور  شرين سعيد ، بالتنسيق مع الإدارتين الفرعيتين بمركزى بنى سويف وببا ، 38 منشأة خاصة ، وتبين فض أختام  6 منها تم إغلاقها بالشمع الأحمر من قبل، فحررت الحملة محاضر لمديريها المسؤولين، وكذلك تحرير محضران لحضانتين "روضة اطفال" لعملهما بدون ترخيص، علاوة على إغلاق 8 عيادات خاصة و 6 معامل تحاليل ومركز أسنان، وانذار 3 مستشفيات خاصة بالغلق لمخالفة القانون والاشتراطات الصحية .

 


الزراعات المحميه

الصوبات الزراعيه

محافظ بنى سويف

المشروعات القوميه

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