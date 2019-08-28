محافظ بنى سويف ورئيس "الأبنية التعليمية" يتفقدان مدرسة المتفوقين استعدادا لافتتاحها

بنى سويف أيمن لطفى

تفقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف واللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الأعمال الجارية بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STE، بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على جاهزية المبنى الدراسى والداخلى والتجهيزات والتشطيبات النهائية، تمهيداً لافتتاحها قبل بداية العام الدراسى الجديد، وذلك بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس عمر عبد اللطيف مدير الأبنية التعليمية ببنى سويف، والمهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة .

وأكد محافظ بنى سويف خلال الجولة، على أن نظام التعليم بمدراس المتفوقين يتسق مع رؤية الدولة 2030 فى مجال بناء الشخصية المصرية، لافتا أن المدرسة تعد الاولى للمتفوقين بالمحافظة، وسيدخل الخدمة 12 فصلا هذا العام، وتستوعب المدرسة 100 طالب وطالبة، كما يتوافر بالمدرسة معمل إلكترونى ومعامل لغات، فيزياء، أحياء، كيمياء، جولوجيا، وقاعة متعددة الأغراض وجيمانيزيم ومكتبة وملاعب ومبنيين لإقامة الطلاب والمشرفين والعاملين، بالإضافة إلى قاعات وصالات للاستذكار و مطبخ وصالة طعام وغيرها من الملحقات، موضحا أن مدرسة المتفوقين ستمثل إضافة هامة فى مشروع تطوير منظومة التعليم ودعم الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة ،حيث تقوم المنظومة داخل المدرسة على رعاية الطلاب فى كافة المجالات والاهتمام بقدراتهم وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على الأبحاث والمشروعات التى يخصص لها نسبة كبيرة من المجموع،والتركيز على البحث والتفكير والابتكار.

وأبدى محافظ بنى سويف خلال تفقده للمبنى بعض الملاحظات التى تم إدراجها ضمن الأعمال الجارى تنفيذها، موجها بضرورة مواصلة العمل ليل نهار لنهو اللمسات والتشطيبات النهائية قبل بداية العام الدراسى بفترة مناسبة، وكلف مدير هيئة الأبنية ووكيل وزارة التعليم بالتواصل الدائم معه فى حالة وجود أية معوقات لسرعة تذليلها، وأن يتم اطلاعه يوميا عن الموقف التنفيذى .

وأوضح محمد حسام وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أن هذه النوعية من المدارس تمثل نموذجا لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية نظرا لاهتمامها برعاية المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ولا يوجد بها شعبة أدبية ومدة الدراسة بها 3 سنوات، ولا تعتمد الدراسة على الكتاب المدرسى الموحد، ولكن بنظام المناهج الجديدة القائمة على المشروعات والتركيز على البحث والتفكير والابتكار، مشيرا إلى انه يشترط للالتحاق بهذه المدرسة حصول الطالب بالشهادة الإعدادية على نسبة 98% والدرجة النهائية فى مادة من 3 مواد (العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية)، أو 95% والدرجة النهائية فى مادتين من المواد الثلاثة، كما تقبل المدرسة الطالب الحاصل على الإعدادية الحائزعلى براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمى، حتى ولو لم يكن مستوفيا شروط المجموع الكلى والدرجات النهائية فى مادة أو مادتين، كما يتسلم الطالب عند دخوله المدرسه جهاز "لاب توب"، وتمنح المدرسة الشهادة الثانوية المصرية فى العلوم والتكنولوجيا، ويتاح لخريجيها الحصول على منح بالخارج أو بالجامعات الدولية فى مصر، كما أن للخريجين شريحة خاصة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية تعتمد على النسبة المرنة.



جانب من الجولة التفقدية



جانب من الجولة التفقدية



جانب من الجولة التفقدية



جانب من الجولة التفقدية



جانب من الجولة التفقدية



جانب من الجولة التفقدية