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محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة تحصيل مستحقات صندوق الإسكان بكافة الجهات

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:52 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة تحصيل مستحقات صندوق الإسكان بكافة الجهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد،خلال اجتماع صندوق الاسكان الشهرى بضرورة تحصيل مستحقات صندوق إسكان المحافظة من جميع المراكز والجهات، وتحويلها بشكل مباشر إلى حساب الصندوق بهدف تنمية الإيرادات وتوجيهها نحو المشروعات التي تخدم المحافظة.

 

وأكد الزملوط على ضرورة توصيل المرافق لكافة التقسيمات السكنية بشرط تجهيز الوحدات وتشطيبها وذلك حفاظا علي المال العام .

ووجه الزملوط بإقامة عمارة سكنية مجهزة بكافة الإمكانيات بمقر المركز الإقليمي لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة وذلك لخدمة رواد المركز من ذوي الإحتياجات الخاصة وذويهم من خارج المحافظة وداخلها وكذلك تسديد مديونية مستحقة لأحد البنوك بنظام المبادلة وذلك بتوفير قطعة أرض متميزة وطرحها بالمزاد العلني .

 

كما وجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة التنسيق والتعاون بين مصلحه الضرائب العقارية والوحدات المحلية وذلك لتحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات ، بالإضافة إلي توفير كافه التيسيرات للعاملين القائمين علي التحصيل بكافة المجالات .

 

ووجه الزملوط بتشكيل لجنه بكل مركز لحصر المشروعات الزراعية التي تم تخصيصها للوقوف علي نسب التنفيذ ومنح مهله للشركات الغير جادة لتوفيق أوضاعها ، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الجدية وتنفيذ نصوص العقد المبرم ، مشددا بضرورة طرح التيسيرات اللازمة أمام الشركات الراغبة والجادة في الإستثمار بالمحافظة .

 

 


الوادى الجديد

صندوق الاسكان بالوادى الجديد

استصلاح الاراضى بالوادى الجديد

الضرائب العقاريه بالوادى الجديد

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