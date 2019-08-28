محافظ الوادى الجديد يلتقى لجنه التراث لبحث آليات توثيق التاريخ الواحاتى

ووجه المحافظ بضرورة إعداد فيلم وثائقي تاريخي عن المحافظة يشرح الأحداث التاريخية خلال الحقب التاريخية المتعاقبة للواحات،من خلال الرواه والمؤرخين المعروفين بكافة المراكز والقري ، بالإضافة إلي إعداد كتاب مدعم بالصور يوضح تاريخ الوادي الجديد في كافة المجالات التراثية والتاريخية والزراعية والتجارية والسياسية والتاريخية وغيرها من المجالات.

كما كلف الزملوط بتجهيز إحدي قاعات مكتبة مصر العامة لتكون قاعة تاريخية تضم كافة الأدوات والمقتنيات التاريخية والصور والشخصيات المؤثرة في كافة المجالات،وذلك لتصبح مرجع تاريخي للأجيال القادمة يتعرفون من خلاله علي التاريخ الحقيقي لوطنهم الذي يعيشون علي أرضه.