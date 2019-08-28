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محافظ الوادى الجديد يلتقى لجنه التراث لبحث آليات توثيق التاريخ الواحاتى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:30 م
محافظ الوادى الجديد يلتقى لجنه التراث لبحث آليات توثيق التاريخ الواحاتى محافظ الوادى الجديد ولجنة التراث
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماع مع أعضاء لجنه التراث بالمحافظة ،لبحث اليات توثيق التاريخ الواحاتي وإعادة إحيائه مره أخري بشكل مميز،وذلك بحضور  حنان مجدي نائب المحافظ و سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء اللجنة من المختصين والشخصيات العامة المؤثرة في المحافظة .
 
ووجه المحافظ بضرورة إعداد فيلم وثائقي تاريخي عن المحافظة يشرح الأحداث التاريخية خلال الحقب التاريخية المتعاقبة للواحات،من خلال الرواه والمؤرخين المعروفين بكافة المراكز والقري ، بالإضافة إلي إعداد كتاب مدعم بالصور يوضح تاريخ الوادي الجديد في كافة المجالات التراثية والتاريخية والزراعية والتجارية والسياسية والتاريخية وغيرها من المجالات.
 
كما كلف الزملوط بتجهيز إحدي قاعات مكتبة مصر العامة لتكون قاعة تاريخية تضم كافة الأدوات والمقتنيات التاريخية والصور والشخصيات المؤثرة في كافة المجالات،وذلك لتصبح مرجع تاريخي للأجيال القادمة يتعرفون من خلاله علي التاريخ الحقيقي لوطنهم الذي يعيشون علي أرضه.
 

 


الوادى الجديد

تراث الوادى الجديد

احياء التراث بالوادى الجديد

الحرف اليدويه بالوادي الجديد

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