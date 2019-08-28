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محافظ الغربية يفتتح المرحلة الأولى لتوسعات محطة مياه الشرب بالجلاء

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:43 م
محافظ الغربية يفتتح المرحلة الأولى لتوسعات محطة مياه الشرب بالجلاء جانب من الافتتاح
الغربية عادل ضرة

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افتتح اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، المرحلة الأولى لرفع كفاءة محطة مياه الشرب بالجلاء لزيادة طاقة ضخ المياه من 200ل/ث إلى 400ل/ث مما يقلل من ضعف المياه بمدينة طنطا بالكامل ،  والجارى العمل في المرحلة الثانية لتطوير المحطة لزيادة طاقة ضخ المياه إلى 600ل/ث ، وتبلغ تكلفة المرحلتين 75 مليون جنيه وتخدم ما يزيد عن 200 ألف مواطن.

وعقب الإفتتاح أطلق محافظ الغربية شارة البدء لضخ المياه ، كما قام بجولة تفقدية داخل المحطة، يرافقة المهندس عادل عطية رئيس شركة المياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، لمتابعة مراحل تشغيل مرشحات المياه وإتباع إجراءات متابعة جودة وسلامة مياه الشرب ، مشدداً على الإلتزام بغسيل الخزانات والمرشحات بصفة دورية.

كما وجه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالغربية بسرعة الإنتهاء من المرحلة الثانية لتطوير المحطة قبل بداية شهر أكتوبر 2019، مؤكداً على متابعته المستمرة لكافة أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإزالة أي معوقات قد تواجهها لضمان الإنتهاء منها في مواعيدها للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

 


محافظ الغربية

محطة مياة الجلاء

نقص المياة

طنطا

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