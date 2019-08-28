محافظ الشرقية يتفقد كوبرى أبوعميرة ويشدد على نقل سوق السمك لمنع التكدسات

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال رفع كفاءة وتطوير كوبرى المشاه بمنطقة أبو عميرة بمدينة الزقازيق، والتى تشمل إقامة مطلع سطحى بميل "رامب" بكوبرى المشاه لتسهيل حركة المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

طالب محافظ الشرقية، مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام، بسرعة الإنتهاء من التنفيذ طبقاً للجدول الزمنى المحدد مع الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال للتيسير على المواطنين، وللبدء فى إغلاق مزلقان السكك الحديدة بمنطقة الكوبرى الجديد حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما أمر المحافظ، رئيس المركز برفع الإشغالات من على جانبى المزلقان والبدء في نقل الباعة الجائلين لمنطقة الأسواق الحضارية بالقناطر التسعة، مشدداً على سرعة الإنتهاء من إعادة تخطيط شارع الجيش والذى يربط بين المحور المرورى الجديد لطريق هرية القديم ووسط المدينة بعد الإنتهاء من تطويره ورفع كفاءته للبدء في تنفيذ المخطط الموضوع لخلق محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق .

كما وجه محافظ الشرقية، رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسى حى أول وثان لرفع الإشغالات بالمنطقة والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والباعة بالإلتزام بالمساحات المحددة لهم وعدم التعدي على الطريق ببضاعتهم لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.

إطمئن المحافظ على سير العمل في المراحل المتبقية للإنتهاء من أعمال إنشاء كوبري شرويدة والمُقام بتكلفة مبدئية 320 مليون جنيه، لفك الإختناقات المرورية داخل المدينة ولتوفير الوقت والجهد على المتجهين من وإلى محافظات القاهرة الكبري.

كما تفقد منطقتي شرويدة وعلاء الدين سيراً على الأقدام وتلاحظ له وجود نفق مهمل ليأمر المحافظ بالبدء فوراً في تطويره ورفع كفاءته وعمل طريق موازي من أمام جامعة الأزهر إلى طريق منيا القمح / القاهرة الزراعي لفك الإختناقات المرورية بالمنطقة وخلق محاور مرورية جديدة موازية .

وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام بإقامة جزيرة وسطى أسفل الكوبري بمنطقة علاء الدين وإقامة متنزهات ومتنفس للمواطنين عليه ، فضلاً عن توفير أماكن إنتظار السيارات أسفل الكوبري ، كما وجه المحافظ رئيس المركز بمتابعة أعمال رصف الشوارع بمنطقة علاء الدين بما يتناسب مع مستوى سطح الأدوار الأرضية للمنازل المحيطة بها.