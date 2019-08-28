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محافظ الشرقية ومدير الأمن يتفقدان منظومة تركيب كاميرات مراقبة بمرور الزقازيق

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 05:56 م
محافظ الشرقية ومدير الأمن يتفقدان منظومة تركيب كاميرات مراقبة بمرور الزقازيق جانب من الجولة
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقة اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والعميد رضا فوزي مدير إدارة المرور ،  منظومة تركيب كاميرات مراقبة الشوارع والميادين العامة بغرفة المراقبة المركزية بإدارة مرور الزقازيق، تمهيداً للتشغيل التجريبي خلال الأيام القادمة، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على مداخل ومخارج المدينة والمساعدة في تأمين المنشآت الحيوية والهامة ومراقبة حركة السيارات للتأكد من إلتزام أصحابها بالقواعد المنظمة للمرور.

شدد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من التركيب والتشغيل الفني للكاميرات للربط بين مراكز " القنايات - ديرب نجم - بلبيس - منيا القمح " و مدينة الزقازيق للإرتقاء بمنظومة المرور ولإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي.

كما تفقد صالة تراخيص السيارات للإطمئنان على سير العمل بإدارة المرور، مشيداً بحسن سير وانتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم لإنهاء مصالحهم.

كما إطلع محافظ الشرقية على الخرائط الخاصة بتنسيق وتعديل المحاور المرورية الجديده لشارعي طلبة عويضة والغشام لخلق السيولة المرورية المطلوبة وللتيسير على أصحاب السيارات وتوفير ممرات آمنه لعبور المواطنين، و على الأماكن المحددة لإنشاء المطبات الصناعية " عين القطة" ، مؤكداً على مدير إدارة المرور بوضع إشارات رقمية ضوئية مزودة بعواكس فسفورية أرضية مع البدء في تخطيط الشوارع وتحديد أماكن عبور للمشاه .

كما قام  بمراجعة الخرائط  الخاصة بتنسيق وتعديل المحاور المرورية الجديدة لكوبري شرويدة والجامعة ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من التنفيذ خلال إسبوعين لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة ، كما وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع الإشغالات بمنطقتى كوبرى شرويدة والجامعة والبدء في طلاء واجهات المبانى والإنتهاء منها مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

أكد محافظ الشرقية على رئيس مركز الزقازيق، بالتنسيق مع مدير إدارة المرور بالبدء فى تطبيق تسيير الحركة المرورية فى إتجاة واحد بالشوارع الرئيسية بدلاً من إتجاهين وذلك لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة واللازمة

 

 


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