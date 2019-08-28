محافظ الدقهلية: 470 فصلا جديدا وصيانة بـ253 مليون جنيه استعدادا للعام الدراسى الجديد

الدقهلية - سارة الباز

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لاستعداد مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020 وجاهزيتها لبدء للدراسة فى الموعد الذى حددته وزارة التربية والتعليم .

وأشار محافظ الدقهلية إلى دخول 28 مدرسة جديدة للخدمة التعليمية هذا العام بتكلفة 235 مليون جنيه، وبعدد فصول 470 فصلا، وأن هذه المدارس تضم 21 مدرسة تعليم عام، و7 مدارس مابين ابتدائي واعدادي وثانوي ، لافتا إلى إجراء عمليات الصيانة لعدد 10 مدارس بإجمالي مبالغ 18 مليون جنيه.

وطالب محافظ الدقهلية بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وإبعاد الباعة الجائلين عن محيط المدارس وتكثيف النظافة بمحيطها، مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وخارجها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال تقليم وتهذيب الأشجار والتأكد من كفاءة الإنارة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة التأكد من سلامة مقاعد التلاميذ، وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وتطهير الخزانات أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين وتوفير الجو الملائم لإنجاح العملية التعليمية .

وأكد محافظ الدقهلية على الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات مع توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق، وسد أي عجز في الأثاث المدرسى .