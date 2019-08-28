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محافظ الدقهلية يوافق على إصدار تراخيص مزاولة النشاط لـ 7 مراكز طبية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:17 م
محافظ الدقهلية يوافق على إصدار تراخيص مزاولة النشاط لـ 7 مراكز طبية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية على إصدار تراخيص مزاولة نشاط لـ 7 مراكز طبية جديدة بنطاق المحافظة

وشدد محافظ الدقهلية على الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه بدء عمل المراكز لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين، أينما كانوا فى أماكن إقامتهم وتخفيفا عنهم من معاناة الانتقال

وأكد على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات، وتكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين .

شمل قرار محافظ الدقهلية الموافقة على إصدار ترخيص مزاولة النشاط لأربعة مراكز للجراحة العامة بأجا ودكرنس والمنصورة وبلقاس، وثلاثة مراكز للنساء والولادة بمدن دكرنس وبلقاس وطلخا .

جاء ذلك بعد إطلاعه على التقرير المقدم من وكيل وزارة الصحة، الذى يفيد بمعاينة إدارتى العلاج الحر والطب العلاجى للمراكز الثلاثة وإصدار تقرير فنى يؤكد صلاحية المراكز الـ7 للتشغيل واستيفاءهم لكافة المتطلبات الخاصة من الناحية الطبية والعلاجية.

 

 


تراخيث مركز طبي

الدقهلية

صحة الدقهلية

المنشآت الطبية

محافظ الدقهلية

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