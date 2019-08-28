سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يناقش مشكلة منطقة عزيز عزت ويلتقى المواطنين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:39 م
محافظ الجيزة يناقش مشكلة منطقة عزيز عزت ويلتقى المواطنين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع بشأن حصر المساكن الاقتصادية التابعة للمحافظة للوقوف على حل المشاكل والمعوقات التى تواجها كما ناقش حل مشكلة منطقة عزيز عزت بحى شمال الجيزة.
 
حضر اللقاء اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان، وأسامة السقعان رئيس حى شمال الجيزة. 
 
كما عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماع بشأن تطوير المناطق غير المخططة، بحضور المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات. 
 
كما عقد محافظ الجيزة لقاءاً مع عدد من المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والتوجيه بسرعة حلها.
 
 
 
 

 


الجيزة

اخبار الجيزة

محافظ الجيزة

منطقة عزيز عزت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة