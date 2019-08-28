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محافظ الجيزة: خطة عاجلة لتطوير المناطق غير المخططة بالتعاون مع صندوق العشوائيات

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:16 م
محافظ الجيزة: خطة عاجلة لتطوير المناطق غير المخططة بالتعاون مع صندوق العشوائيات محافظ الجيزة يلتقى مدير صندوق تطوير العشوائيات
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تستهدف تنفيذ خطة عاجلة للقضاء على المناطق الغير مخططة وتطويرها خلال 3 سنوات بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات فى ظل الدعم الذى يقدمه الصندوق لتطوير العشوائيات بالمحافظة.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذى عقده مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية لبحث التعاون فى مجال تطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة.
 
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز خلال اللقاء بحصر كل المناطق غير المخططة التى بحاجة إلى تطوير وتحديد الاحتياجات اللازمة لها، لتوقيع اتفاقية تعاون مع الصندوق والبدء فى تطويرها.
 
من جانبه أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات أن محافظة الجيزة تعد من المحافظات ذات التنوع الكبير وأن الصندوق يستهدف التعاون مع المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية وإستغلال الإمكانات المتاحة لافتاً أنه سيتم البدء فى الأعمال عقب توقيع الإتفاقيات مع محافظة الجيزة مؤكداً أن خطة الصندوق هى  القضاء على العمران غير المخطط بكافة المحافظات والبالغ نسبته 40% من مدن مصر خلال عشر سنوات.
 
اللقاء الذى ترأسه محافظ الجيزة جاء بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن ومسؤلى المرافق بالمحافظة وذلك لبحث سبل تطوبر المناطق الغير مخططة بمحافظة الجيزة بالتعاون مع الصندوق .
 
 

تطوير العشوائيات

الجيزة

المناطق غير المخططة

اخبار الجيزة

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