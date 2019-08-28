سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة: إنشاء سوق حضارى للباعة الجائلين بالعياط وتطوير سوق البدرشين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:47 م
محافظ الجيزة: إنشاء سوق حضارى للباعة الجائلين بالعياط وتطوير سوق البدرشين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم الاتفاق مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، للبدء فى إنشاء سوق حضارى لاستيعاب الباعة الجائلين بمركز العياط بالإضافة إلى أنه تم الإتفاق مع وزارة الموارد المائية والرى لتطوير سوق البدرشين.
 
وأشاد راشد بالتعاون المثمر مع صندوق تطوير العشوائيات فى إنشاء مساكن حضارية لسكان عشش السودان بالدقى بالإضافة إلى تطوير 6 مناطق غير مخططة بأحياء الهرم وشمال وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية.
 
وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال حصر المناطق الغير مخططة والاحتياجات اللازمة لها مؤكداً أن أعمال التطوير تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع وطلاء العقارات وإضفاء المظهر الجمالى على المناطق، لافتاً أن الأعمال تأتى تأكيداً على حرص الدولة فى رفع المستوى المعيشى لمواطنى المناطق غير المخططة.
 

تطوير العشوائيات

الجيزة

المناطق غير المخططة

اخبار الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة