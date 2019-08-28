محافظ الإسماعيلية يوجه بتفعيل آليات منظومة النظافة وخطة التطوير والتجميل

الإسماعيلية – جمال حراجى

وجه اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، بضرورة تفعيل منظومة جمع كافة تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول بمختلف أحياء المدينة والمراكز والمدن، حتى تصل لأفضل مستوى من تحقيق المستهدف من المنظومة مع الآخذ فى الاعتبار المضى قدما فى تنفيذ أعمال التجميل والتطوير لمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ و المهندس عبدالله الزغبى السكرتيرالعام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء ومدينة المستقبل ومديري مديريات الطرق والنقل والتخطيط والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة الآليات التنفيذية والإطار الزمنى لمنظومة التعامل مع القمامة والمخلفات الصلبة بمشاركة كافة فئات وشرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى، ويأتى ذلك فى إطار استكمال تنفيذ برامج خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل والتطوير لمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالى للمحافظة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لأعمال رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات ورصد كافة الأعمال يوميا وأولا بأول، وضرورة وضع برنامج زمنى محدد لتطوير الآليات التنفيذية للمنظومة خلال تلك الفترة، وبحث ومناقشة كافة المعوقات التى تعترض سبل تنفيذها ومناقشة الحلول والمقترحات والاحتياجات المطلوب توفيرها لدفع عجلة العمل بالمنظومة ورفع مستوى الأداء بها.

كما تناول الاجتماع استعراض ومناقشة كافة التنسيقات فيما بين مختلف أجهزة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتطوير والتجميل بشكل عام خلال تلك الفترة.

وطالب المحافظ خلال الإجتماع تكثيف ومضاعفة عدد صناديق القمامة بالوحدات السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية حتي تغطي الكتلة السكانية بالكامل وتجميل المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار وصيانة ودهان الأرصفة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى للإسماعيلية، وتحسين ورفع مستوى الأداء داخل جميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها حتى يشعر كل مواطن على أرض المحافظة بالتغيير.